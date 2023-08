Etats-Unis : l’ex-président Jimmy Carter et sa femme dans le «dernier chapitre» de leur vie selon leur petit-fils

L’ex-président américain (1977-1981) Jimmy Carter, 98 ans et entré en soins palliatifs en février dernier, ainsi que sa femme Rosalynn, 96 ans et atteinte de démence, sont dans le «dernier chapitre» de leur vie selon un entretien accordé ce samedi 19 août par leur petit-fils Josh Carter au magazine People.

Le président américain ayant vécu le plus longtemps pourrait franchir la barre des 100 ans le 1er octobre 2024. Jimmy Carter, aujourd’hui âgé de 98 ans, et sa femme Rosalynn, 96 ans et atteinte de démence, se trouvent dans le «dernier chapitre» de leur vie selon les dires de leur petit-fils Josh Carter dans un entretien accordé au magazine People ce samedi.

L’ancien chef d’État américain de 1977 à 1981 était entré en soins palliatifs en février dernier, souhaitant «passer le temps qu'il lui reste à la maison avec sa famille». En mai, la famille Carter a annoncé que Rosalynn était atteinte de démence.

Selon Josh Carter, son grand-père est «toujours pleinement Jimmy Carter. Il est juste fatigué. Il a presque 99 ans, mais il a ressenti l'amour». Ce dernier a ajouté au sujet de sa grand-mère qu’elle «sait toujours qui nous sommes, pour l'essentiel, que nous sommes une famille. Ma grand-mère est encore capable de se forger de nouveaux souvenirs».

Jimmy Carter et sa femme «se tiennent toujours la main»

Josh Carter a assuré qu’il devait être «difficile» pour son grand-père de voir sa femme lutter contre la démence. «Mais d'un autre côté, ils ont vécu tout ce qu'il est possible de vivre ensemble. Je pense que ce qui est beau, c'est qu'ils sont toujours ensemble. Ils se tiennent encore la main... c'est tout simplement incroyable», a expliqué au magazine le petit-fils du président américain ayant eu la plus grande longévité.

Après s’être marié avec Rosalynn en 1946, Jimmy Carter a servi dans la marine américaine avant de devenir gouverneur démocrate de Géorgie en 1971. Il a remporté l’élection présidentielle du bicentenaire en 1976 en battant le républicain Gerald Ford.

Première dame considérée comme influente, Rosalynn Carter a longtemps gardé le surnom «Steel Magnolia», signifiant le magnolia d'acier. Capable de faire changer d'avis son mari, cette dernière a même déclaré : «je suis dans le collimateur de l'histoire. Je sais que j'ai de l'influence et j'aime ça».

Une éloge funèbre qui sera prononcée par Joe Biden

En mars dernier, Joe Biden a déclaré que Jimmy Carter lui avait demandé de prononcer son éloge funèbre. A noter que le républicain qui a battu Jimmy Carter en 1980, Ronald Reagan, est décédé en 2004 à l'âge de 93 ans. Il en a été de même pour le successeur républicain de Ronald Reagan, George W Bush, qui a péri à l’âge de 94 ans en 2018.

Outre son passé politique, Jimmy Carter a mené des missions diplomatiques et a participé à de nombreuses œuvres de charité. En 2002, le prix Nobel de la paix lui a été décerné «pour ses décennies d'efforts inlassables en vue de trouver des solutions pacifiques aux conflits internationaux, de faire progresser la démocratie et les droits de l'homme et de promouvoir le développement économique et social».