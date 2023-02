Jimmy Carter : quand l’ancien président était attaqué par «un lapin tueur»

Le 20 avril 1979, un lapin a tenté de monter dans la barque de Jimmy Carter alors qu’il était en train de pêcher. Cet incident a été surnommé par les médias «l’attaque du lapin tueur».

Lors de son mandat, entre 1977 et 1981, Jimmy Carter n’a pas été attaqué par des espions, ni par des terroristes, mais bien par un lapin. Le 20 avril 1979, alors qu’il était en train de pêcher seul dans une barque près de Plains, son village natal dans l’Etat de Géorgie, un lapin s’est approché de l’embarcation de manière «menaçante», selon le président. L’animal aurait essayé de grimper la petite barque avant que Jimmy Carter ne le fasse fuir en agitant une rame de l’eau.

Selon le démocrate, aucun de ses employés n’a voulu le croire lorsqu’il leur a raconté sa mésaventure, car «les lapins ne peuvent pas nager et ne s’attaquent pas à quelqu’un de manière agressive». Pourtant, une photo prise par la Maison Blanche quelque temps plus tard confirmera la version du président.

White House Diary, 2/19/1978, pp172: "I needed a rest and got one. After going to Sunday school and church, I read a couple of books. One was Watership Down, about a group of rabbits, ..." He spoke it into existence! 1 year and 2 months later: NAID 184422 #LiteralWatershipDown pic.twitter.com/c1snfjhsgS

— Jimmy Carter Presidential Library (@CarterLibrary) February 19, 2023