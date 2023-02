Syrie : un responsable de Daesh capturé lors d’un raid américain

Un chef local de Daesh a été capturé en Syrie grâce aux troupes américaines héliportées avec l’aide des Forces démocratiques syriennes (FDS), ce samedi 18 février. Un jour après la mort du chef de Daesh dans une précédente opération.

Daesh se voit amputé d’un nouveau membre. Selon le commandement des Etats-Unis pour le Moyen-Orient (Centcom), un responsable local du groupe jihadiste a été capturé hier lors d’un raid héliporté des troupes américaines en collaboration avec les Forces démocratiques syriennes.

Identifié comme Batar, il était impliqué dans «la planification d’attaques contre des centres de détention et la fabrication d’engins explosifs improvisés». Dans le communiqué, le Centcom précise «qu’aucun civil, membre des Forces démocratiques syriennes, ni membre des forces armées américaines n’a été tué ou blessé dans cette opération».

On the morning of 18 Feb, US and SDF forces conducted a helicopter raid in eastern Syria, capturing an ISIS official. pic.twitter.com/OMprEZmdCX

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 18, 2023