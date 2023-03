Gabon, Angola, RDC... Emmanuel Macron s'envole pour une tournée diplomatique en Afrique centrale

Emmanuel Macron se rend ce mercredi 1er mars en Afrique pour une tournée diplomatique qui le mènera au Gabon, en Angola, au Congo-Brazzaville puis en RDC. Moins d'un an après son dernier voyage sur le continent, le président est confronté à de nombreux défis, entre enjeux climatiques et déclin de l'influence française.

Il en a fait sa priorité diplomatique. Ce mercredi 1er mars, Emmanuel Macron retrouve l'Afrique, moins d'un an après sa dernière tournée sur le continent, faite l'été dernier.

Le voyage du chef de l'Etat commence à Libreville, au Gabon, où il participera jusqu'à jeudi au One Forest Summit consacré à la préservation et la valorisation des forêts du bassin du fleuve Congo.

Avec 220 millions d’hectares de forêts, le bassin du Congo représente le deuxième massif forestier et le deuxième poumon écologique de la planète après l’Amazonie à travers plusieurs pays (République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville et Gabon notamment). De l'Afrique au Brésil et l'Asie du Sud-est, ces forêts sont désormais menacées par la surexploitation agricole et industrielle et dans certains cas la production pétrolière.

déclin de l'influence française

Emmanuel Macron, qui souhaite intensifier les relations avec les pays anglophones et lusophones (où l'on parle portugais, NDLR) du continent, se rendra ensuite à Luanda, capitale de l'Angola, le 2 mars, afin de lancer un partenariat de production en matière agricole.

Il poursuivra sa tournée à Brazzaville, au Congo, le 2 mars, puis en République Démocratique du Congo, les 3 et 4 mars. A Kinshasa, le déplacement sera consacré à «l'approfondissement de la relation franco-congolaise dans les domaines de l’éducation, de la santé, la recherche, la culture et de la défense», a indiqué la présidence française.

Cette tournée intervient alors que l'influence de la France est bousculée par la Russie et le groupe de mercenaires russes Wagner en Afrique francophone, du Mali à la Centrafique.

réduction des effectifs militaires

Après avoir quitté le Mali l'an dernier, l'armée française s'apprête à partir du Burkina Faso, dont la junte au pouvoir a décidé de mettre fin à l'accord militaire entre Paris et Ouagadougou.

Lundi, lors d'un discours consacré au nouveau «partenariat Afrique-France», Emmanuel Macron a annoncé une «diminution visible» des effectifs français en Afrique «dans les prochains mois» ainsi qu'une «montée en puissance dans (les bases militaires françaises) de nos partenaires africains».

En juillet 2022, le président de la République avait effectué une tournée au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Pointant la guerre en Ukraine, il avait alors accusé la Russie d'être «l'une des dernières puissances impériales coloniales» et de mener une nouvelle forme de «guerre hybride» dans le monde.

Nombre de pays du Sud, notamment africains, soucieux de préserver leurs intérêts et considérant que cette guerre n'est pas la leur, ont refusé de prendre position sur l'offensive russe menée depuis maintenant un an en Ukraine.