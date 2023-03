Sommet franco-britannique : Immigration, Ukraine, tensions entre Paris et Londres... Les enjeux de la rencontre entre Emmanuel Macron et Rishi Sunak

Emmanuel Macron reçoit vendredi à Paris le Premier ministre britannique Rishi Sunak pour le premier sommet franco-britannique depuis 2018. Après des années de tensions, les deux dirigeants veulent renforcer la coopération entre les deux pays.

relations franco-britanniques

Entre Brexit, pandémie et crise des sous-marins, la France et le Royaume-Uni n'avaient pas tenu de sommet bilatéral depuis... 2018. La rencontre entre Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Rishi Sunak, ce vendredi à Paris, doit permettre «de reprendre des habitudes de travail communes», souligne-t-on à l'Elysée.

Les deux hommes entendent réchauffer les relations franco-britanniques après des années de tension. Les relations entre Emmanuel Macron et l'ex-Premier ministre Boris Johnson ont en effet été mouvementées, entre crise migratoire dans la Manche et conflit sur les licences de pêche. Elles s'étaient encore dégradées avec son éphémère successeure Liz Truss qui avait, un temps, refusé de dire si le président français était un «ami ou ennemi» du Royaume-Uni.

L'arrivée en octobre à la tête du gouvernement britannique de Rishi Sunak augure d'une meilleure entente. «M. Sunak a utilement qualifié la France de pays ami, allié et partenaire», se réjouit-on à Paris.

La visite du Premier ministre britannique précède de deux semaines la venue en France du roi Charles III, qui effectuera sa première visite d'Etat en tant que souverain.

immigration

Côté britannique, l'accent est mis sur la lutte contre l'immigration clandestine, source de tensions entre les deux rives de la Manche. Plus de 45.000 migrants ont rejoint illégalement les côtes anglaises en 2022 sur des embarcations de fortune, un record malgré la multiplication des plans pour lutter contre ce phénomène.

En novembre dernier, un accord a été signé avec, à la clé, une augmentation de 40% des patrouilles des forces de l’ordre moyennant une enveloppe britannique de 72,2 millions d’euros.

Le dossier est hautement sensible pour les conservateurs qui promettent depuis la sortie de l'Union européenne de «reprendre le contrôle» des frontières. Mardi 7 mars, le gouvernement britannique a présenté un projet de loi controversé pour restreindre drastiquement le droit d'asile, vivement dénoncé par l'ONU.

Paris et Londres négocient «les termes d'un renforcement» de leur coopération et des moyens pour contrôler les flux migratoires depuis la France, dans le sillage du traité de Sandhurst signé en 2018 et d'un nouvel accord conclu en novembre, a fait savoir la présidence française.

Dans l'entourage du dirigeant conservateur britannique, on juge «crucial» de travailler «avec les Français pour empêcher les traversées et les pertes de vies humaines dans la Manche». Pour cela, Downing Street veut continuer à renforcer les patrouilles, sévir contre les «gangs» de passeurs et «stopper davantage de bateaux».

Guerre en Ukraine

L'invasion russe de l'Ukraine présente un défi commun au Royaume-Uni et à la France, qui possèdent les deux premières armées européennes et les deux seules dotées de l'arme nucléaire sur le Continent.

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu et son homologue Ben Wallace vont s'entretenir à ce sujet vendredi. Des annonces de coopération sur l'aide à Kiev sont attendues en fin de sommet, en termes de formation et d'équipements pour les militaires Ukrainiens.

Dans le domaine de la défense, Emmanuel Macron a, lui, signalé sa volonté de renforcer le partenariat avec le Royaume-Uni, gravé dans le marbre par le Traité de Lancaster House en 2010 mais mis en sourdine depuis le Brexit.

Autre annonce attendue, un «partenariat stratégique» entre les deux pays doit être conclu sur l'énergie nucléaire, avec comme fil rouge la décarbonation de l'économie pour lutter contre le réchauffement climatique.