Cisjordanie : deux Israéliens blessés par balles, dont un grièvement

Deux Israéliens ont été blessés par balles, dont un grièvement, ce dimanche 19 mars au matin à Huwara, localité palestinienne du nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué à l’AFP Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge.

L’attaque est survenue alors même que des pourparlers sont organisés sous les auspices de l’Egypte entre des responsables israéliens et palestiniens afin de retrouver le calme dans la région.

#Israel fusillade à Huwara: un terroriste qui a tendu une embuscade et tiré sur un véhicule israélien. les équipes du MDA et de Tsahal soignent et évacuent 2 victimes d'environ 30 ans, un dans un état grave et un dans un état léger à l'hôpital. pic.twitter.com/9v74ZVc1E3 — Esther (@esther26265) March 19, 2023

Depuis décembre 2022, le conflit israélo-palestinien est aspiré dans une nouvelle spirale de violence avec l’entrée en fonction du gouvernement de Benjamin Netanyahou.

Le nord de la Cisjordanie, en particulier les villes de Naplouse et Jénine, est au coeur de ce regain de violence.

Selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes, le conflit israélo-palestinien a, depuis le début de l'année, coûté la vie à 86 Palestiniens (parmi lesquels des membres de groupes armés et des civils, dont des mineurs), 12 civils (dont trois mineurs) et un policier israéliens, ainsi qu'une Ukrainienne.