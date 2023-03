États-Unis : un coyote blesse deux enfants en Arizona

Deux enfants ont été blessés, dans des attaques séparées, par un coyote sauvage à Scottsdale, dans la banlieue de Phoenix, aux États-Unis. L'animal est toujours recherché par les forces de l'ordre de l'État d'Arizona.

Les deux jeunes enfants ont sans doute eu la peur de leur vie. Les faits se sont produits à quelques jours d'intervalle à Scottsdale cette semaine, où un premier jeune enfant âgé de 21 mois a été attaqué par un coyote alors qu'il jouait dans l'allée de la maison de ses parents.

Sur les images des caméras de surveillance de la maison, on voit l'animal s'approcher furtivement et mordre le nourrisson. Il a pris peur lorsque l'enfant a crié. La maman de ce dernier est arrivée pour l'emmener à l'abri dans la maison et, par la suite, a indiqué à la presse locale que son fils souffrait seulement de marques de morsures mineures. Elle a ajouté que tout était arrivé très vite.

Arizona officials are searching for a large coyote who they say injured two toddlers in separate attacks in Scottsdale this week. https://t.co/AmKsgMlfEK

