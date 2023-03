Etats-Unis : trois morts et quatre disparus dans l'explosion d'une chocolaterie

Le bilan de l'explosion vendredi d'une chocolaterie en Pennsylvanie, dans l'est des Etats-Unis, s'est alourdi avec un troisième mort, quatre personnes étant toujours portées disparues, ont annoncé les secours samedi soir.

Les images sont impressionnantes. Trois personnes ont été tuées et quatre sont portées disparues après une explosion survenue ce vendredi 24 mars dans une usine de fabrication de confiseries en chocolat située en Pennsylvanie, dans l’Est des États-Unis.

«En raison de la violence de l'explosion et du temps écoulé, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent rapidement», a estimé le chef des pompiers locaux, Chad Mayor, lors d'un point presse.

#BREAKING: Multiple injuries and people trapped after a Major explosion at a Chocolate Factory



#WestReading | #PA





Currently Numerous Emergency crews and response teams are responding to a 3-alarm fire with a Massive explosion at a RM Palmer chocolate company in West… pic.twitter.com/9EHqNHJbKT

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 24, 2023