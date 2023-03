Nashville : 6 personnes tuées, dont 3 enfants, dans une fusillade dans une école primaire, la tireuse abattue

Au moins trois enfants et trois adultes ont été tués lundi 27 mars dans une fusillade dans une école primaire de Nashville (Etats-Unis). La tireuse a été abattue par les forces de l'ordre.

Une assaillante lourdement armée a ouvert le feu dans une école primaire de Nashville, dans le Tennessee ce lundi, tuant au moins trois enfants et trois adultes. Peu auparavant, les pompiers avaient fait état de «plusieurs patients» pris en charge.

Sur Twitter, les forces de l'ordre ont indiqué avoir abattu l'auteure de la fusillade. Après avoir indiqué qu'elle «semblait être adolescente», la police a précisé dans la soirée qu'elle était en réalité âgée de 28 ans.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023