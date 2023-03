Fusillade dans une école primaire de Nashville : ce que l’on sait des victimes

Lundi 27 mars, trois enfants et trois adultes ont été tués dans une fusillade dans une école primaire de Nashville, dans le Tennessee (Etats-Unis). Que sait-on d'eux ?

Nashville et les Etats-Unis sous le choc. Trois enfants et trois adultes ont été tués lundi par un ancien élève lourdement armé dans une école primaire de Nashville, dans le sud des Etats-Unis.

L'auteur du bain de sang, rapidement tué par les agents arrivés sur les lieux, a été identifié par la police comme une personne transgenre de 28 ans, répondant au nom d'Audrey Hale. Peu à peu, les portraits de ses victimes se sont aussi dessinés.

Evelyn Dieckhaus, Willial Kinney et Hallie Scruggs, trois enfants du même âge (9 ans) ont tous été abbatus par Audrey Hale.

This sweet angel, Hallie Scruggs, was one of the Nashville school victims. Her father, pictured with her, was the Pastor of the Presbyterian Church associated w/ the school. pic.twitter.com/Bi95TpfQ6C

— ProudArmyBrat (@leslibless) March 28, 2023