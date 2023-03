Fusillade dans une école de Nashville : ce que l'on sait de l'assaillante

Une femme de 28 ans lourdement armée a attaqué une école primaire de Nashville (Etats-Unis) ce lundi 27 mars, tuant six personnes dont trois enfants, avant d’être abattue par la police. D’après les premiers éléments de l’enquête, l’assaillante serait une ancienne élève de l’établissement.

Le profil de la suspecte se détaille. Une femme de 28 ans lourdement armée a attaqué une école primaire de Nashville (Etats-Unis) ce lundi 27 mars, faisant six morts dont trois enfants avant d’être abattue par la police.

D’après les premiers éléments de l’enquête, l’assaillante serait une ancienne élève de l’établissement qui résidait à Nashville au moment du drame. «D'après notre enquête préliminaire, à un moment donné, elle a été élève dans cette école, mais nous ne sommes pas certains de l'année», a précisé le chef de la police de la ville, John Drake, à la télévision américaine.

Le porte-parole de la police locale, Don Aaron, a détaillé ce lundi le mode opératoire et les armes utilisées par la tireuse lors de son massacre. Cette dernière était «munie d'au moins deux fusils d'assaut et d'un pistolet» avant de passer à l’acte.

Three students and three adults were killed in a shooting at The Covenant School by a girl who “appears to be in her teens” and was killed by police, according to Nashville Police’s Don Aaron.





“She was armed with at least two assault-type rifles and a handgun,” Aaron says. pic.twitter.com/8CiyyALcCx

— The Recount (@therecount) March 27, 2023