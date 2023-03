Belgique : un hôpital pour enfants condamné pour une vaginoplastie sur une mineure intersexe

La Cour d’appel de Bruxelles a condamné un hôpital belge pour avoir réalisé une vaginoplastie - une opération visant à reconstruire un vagin - sur une mineure de 16 ans en 2010.

Un jugement qui pourrait faire date. L'hôpital pour enfants de Bruxelles (Huderf) a été condamné par la Cour d'appel de la capitale belge pour avoir pratiqué une vaginoplastie sur Coralie S., âgée de 16 ans en 2010.

En 2009, l'adolescente apprend qu'elle est atteinte du syndrome de Rokitansky, une affection congénitale rare caractérisée par l’absence de vagin et de tout ou partie de l'utérus.

Souffrant de dépression, l'adolescente accepte une intervention chirurgicale destinée à lui recréer un vagin.

une opération traumatisante

L'opération, qui a lieu quelques mois plus tard, se passe très mal. Des complications en série obligent Coralie, aujourd'hui âgée de 29 ans, à se déplacer en fauteuil roulant. Après une opération traumatisante et des années de traitements douloureux, elle explique, treize ans après, souffrir de stress post-traumatique.

Selon l'avocate de Coralie, interrogée par la RTBF, l'intervention était risquée et non urgente, et n'aurait jamais dû avoir lieu. Elle ajoute qu'en raison de son jeune âge, le consentement de sa cliente n'était pas suffisamment éclairé.

Londé Ngosso, cofondateur de l'association Genres Pluriels et militant pour les droits des personnes intersexes, a dénoncé auprès du média belge que trop d'enfants subissent encore des traitements, hormonaux, chirurgicaux qui visent à les rendre soit totalement fille soit totalement garçon.