Institut Curie : Snoopy, la première recrue canine qui lutte contre le cancer

L'Institut Curie, qui lutte contre le cancer, a recruté un chien à temps plein dans l'Unité recherche, plaies et cicatrisation. Snoopy, un setter anglais noir et blanc de 2 ans, a pour objectif de détendre les patients et les soignants.

Il détend les patients en salle d'attente et déclenche des sourires avant un soin anxiogène. Snoopy, un setter anglais noir et blanc de 2 ans, est la nouvelle recrue de l'Institut Curie qui lutte contre le cancer. C'est la première fois qu'un hôpital en France se dote d'un chien à temps plein, dans une unité de soins. D'autres pays, comme les Etats-Unis ou le Canada, recourent plus largement à ces animaux «thérapeutiques» ou de «médiation», essentiellement des chats et des chiens.

Snoopy leur redonne un peu le sourire

Arrivé mi-décembre, ce nouveau «collègue de travail», comme se plaisent à le nommer les soignants, s'est semble-t-il vite intégré. Isabelle Fromantin, la responsable de l'équipe, insiste : «C'était un projet imaginé par tous les membres du service».

«On s'est demandé comment créer du lien entre les soignants et les patients», explique l'infirmière-chercheuse. «Dans un lieu où on est obligé d'aller souvent vite, il fait entrer une sorte d'humanité». «Le cancer est une épreuve considérable pour les malades et leurs proches. Il leur redonne un peu le sourire», poursuit-elle. Parmi les futures missions de Snoopy : être aux côtés de malades qui le souhaitent avant un soin anxiogène, notamment des enfants.

Toutes les deux ou trois semaines, des séances d'éducation sont organisées au sein de l'hôpital pour lui enseigner certaines compétences. «On lui apprend à interagir avec un patient, à s'allonger devant lui, à mettre ses pattes sur le lit ou à poser son museau pour se faire caresser», explique Aurélie Nuzillard, éducatrice canine.

Sa propriétaire officielle, Marguerite Nicodeme, infirmière en pratique avancée, l'a choisi selon des critères bien précis : «On voulait un chien de taille moyenne pour que ce ne soit pas trop impressionnant, avec des oreilles tombantes pour le côté rassurant et qui soit sociable, qui puisse interagir avec des patients de n'importe quel âge», énumère-t-elle.