Equateur : l’état d’urgence déclaré dans plusieurs régions minées par le trafic de drogue

Pour faire face au trafic de drogue qui gangrène le pays, le président de l'Equateur a déclaré l’état d’urgence dans plusieurs provinces, et a annoncé plusieurs mesures de lutte contre le crime organisé.

«Nous avons un ennemi commun : la délinquance, le trafic de drogue et le crime organisé», a déclaré le président de l'Equateur, Guillermo Lasso, ce samedi. Le chef d’Etat, inquiet par l’augmentation du trafic de drogue dans son pays, a déclaré l’état d’urgence dans plusieurs provinces. Les zones concernées comprennent la ville de Guayaquil et les deux localités périphériques de Duran et Samborondon ainsi que les provinces occidentales de Santa Elena et de Los Rios.

Cet état d’urgence entre en vigueur ce dimanche 2 avril, et s’accompagne d’un couvre-feu entre 1H et 5H heure locale, pour une durée indéterminée. «La plus grande peur aujourd'hui est de ne pas se sentir en sécurité. Pour cette raison, nous annonçons trois mesures immédiates dans cette croisade pour la sécurité, pour combattre les plus grands ennemis que nous ayons, qui sont le crime, le trafic de drogue et le crime organisé», a déclaré le président Lasso.

El mayor miedo hoy es sentirse inseguro. Por eso, anunciamos tres medidas inmediatas en esta #CruzadaPorTuSeguridad para combatir al mayor enemigo que tenemos que es la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. https://t.co/I7Upe4tWDf — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) April 2, 2023

En plus de l’annonce de l’état d’urgence et du couvre-feu, le gouvernement a annoncé la mobilisation d’agents de la sécurité privée pour soutenir la police nationale dans ses tâches de surveillance. Le président a également autorisé la possession et le port d'armes pour les civils pour la «défense personnelle», ainsi que l'utilisation du gaz au poivre. Il a également indiqué que la fabrication, l'enregistrement et la détention d'armes artisanales étaient interdits.

La province côtière d'Esmeraldas (nord-ouest), qui fait frontière avec la Colombie, l’un des pays les plus gros producteurs de cocaïne au monde, constitue l'une des zones les plus touchées par la criminalité et le trafic de drogue, et est également soumise à un état d'urgence de 60 jours depuis début mars. Selon le journal équatorien El Universo, le district métropolitain de Guayaquil présente un taux de 17,43 homicides intentionnels pour 100.000 habitants. En moyenne en Equateur, entre 2021 et 2022, il est passé de 14 à 25 homicides pour 100.000 habitants, selon les autorités.

En 2021, l’Equateur a saisi un nombre record de 210 tonnes de drogue, principalement de la cocaïne, à destination des ports européens. En 2022, 200 tonnes de drogue ont été saisies, et le gouvernement a déclaré la guerre aux trafiquants.