Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky veut enfermer Vladimir Poutine dans une cave sans toilettes

Ce lundi 3 avril, en visite à Tcherniguiv, où une centaine de personnes ont été séquestrées lors de la présence russe dans la région, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souhaité que Vladimir Poutine soit enfermé dans une cave «avec un seau au lieu de toilettes».

Volodymyr Zelensky s’est rendu, ce lundi 3 avril, dans le village de Yahidne situé dans la région de Tcherniguiv, au nord-est de l’Ukraine, libérée il y a un an des forces russes. Au cours de cette occupation, qui n’a duré qu'un mois et dix jours, onze personnes sont mortes dans le sous-sol d’une école de moins de 200 m2. Et environ 367 habitants y avaient été enfermés pendant une semaine.

«Tous ces gens vivaient dans le noir total, attendant le retour des Ukrainiens. Ils ont écrit (sur les murs) les noms de ceux qui sont morts et les dates pour ne pas les oublier. Et les enfants ont marqué les paroles de l'hymne ukrainien», a dit Volodymyr Zelensky au cours d'une cérémonie en leur hommage, en compagnie du vice-chancelier allemand Robert Habeck.

«Après avoir vu ça, je souhaite que le président russe passe le reste de sa vie dans une cave avec un seau au lieu de toilettes», a-t-il ajouté.

Volodymyr Zelensky en Pologne le 5 avril

Après avoir rencontré des Ukrainiens et des soldats blessés à Bakhmout, Bouche, Kharkiv ou encore Tcherniguiv, Volodymyr Zelensky devra s’envoler vers Varsovie ce mercredi 5 avril dans le cadre d’une visite officielle d’Etat.

Le président ukrainien en profitera pour aller «rencontrer les Polonais et les Ukrainiens vivant en Pologne», a déclaré le chef du bureau de la politique internationale, Marcin Przydacz, à la radio polonaise privée RMF FM.

Lors d'une déclaration prévue mercredi soir au palais royal, dans le centre historique de la capitale polonaise, Volodymyr Zelensky «adressera quelques mots aux Polonais, dans le contexte de ce qui s'est passé l'année dernière - comment les Polonais aident l'Ukraine, les réfugiés (ukrainiens) à la frontière, ou les accueillent chez eux (...) Je pense que c'est le but de cette rencontre», selon la même source.