Un an de guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky, l'acteur devenu chef de guerre

Le 24 février 2022, Volodymyr Zelensky devenait chef de guerre. En un an de conflit, le président ukrainien a enchaîné les interventions, sur le front, ou lors de sommets internationaux en visioconférence, convaincu de pouvoir mener son peuple à la victoire.

Il est devenu le visage de la détermination des Ukrainiens. 365 jours après le début de l'invasion de l'armée russe, Kiev continue de résister. Et en grande partie grâce à son chef d'Etat, le président Volodymyr Zelensky.

un président sous-estimé

Pourtant, rien ne le prédestinait à devenir chef de guerre. Arrivé au pouvoir en mai 2019, après une longue carrière d'acteur, l'ancien comédien peinait à tenir ses promesses électorales dans un pays rongé par la pauvreté et la corruption.

Méprisé à l'époque par ses rivaux, qui estimaient en outre que le costume présidentiel était bien trop grand pour un «amuseur public», mais également par les Occidentaux, qui se désolaient que le nouveau dirigeant ukrainien soit incapable de réformer le pays, il a été le premier à prendre les armes et à se muer en vrai soldat ce 24 février 2022, jour où Vladimir Poutine lança son offensive.

Une omniprésence médiatique

En effet, la réalité fut tout autre, et Volodymyr Zelensky continue aujourd'hui de se battre et de marquer les esprits. A l'annonce du début de la guerre, face aux menaces russes, et en réponse aux propositions américains d'exfiltration, il avait déclaré : «le combat est ici. J'ai besoin de munitions, pas d'un chauffeur».

Non seulement le président Zelensky n'a pas quitté l'Ukraine, mais au lendemain du début du conflit, il apparaissait dans une vidéo filmée devant les bâtiments de l'administration présidentielle, en plein centre de Kiev, flanqué de ses conseillers. «Nous sommes tous ici, nos militaires sont ici, les citoyens, la société, nous sommes tous ici, à défendre notre indépendance, notre Etat», lançait-il, regard planté, face à la caméra.

Grands sommets internationaux, événements culturels majeurs, allocutions quotidiennes à son peuple, Volodymyr Zelensky multiplie les sorties médiatiques, sans pour autant quitter son pays. Il reçoit les personnalités et dignitaires du monde entier : Sean Penn, Jessica Chastain, Emmanuel Macron, Boris Johnson... Ou encore plus récemment le président américain Joe Biden.

Un soutien moral, mais également matériel qu'il n'hésite pas à réclamer auprès de ses homologues, à l'instar de son discours devant le Parlement britannique où il demande des avions de combat : «des avions de combat pour l'Ukraine, des ailes pour la liberté».

Volodymyr Zelensky est aussi celui qui a permis aux Ukrainiens d'envisager un avenir. Soutenu par les deux demandes d'adhésion, à l'Union européenne puis à l'Otan, et plus déterminé que jamais, il espère mener son peuple à la victoire.