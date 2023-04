Donald Trump inculpé : son avocate compare l’ancien président à Tupac

Invitée d'un podcast, l'avocate de Donald Trump, Alina Habba, a comparé l'ex-président des Etats-Unis au rappeur américain Tupac Shakur.

Quel est le point commun entre Donald Trump et Tupac Shakur ? Si la réponse n'a rien d'évident pour le commun des mortels, elle coule de source pour Alina Habba, l'avocate de l'ex-président américain. Cette dernière estime qu'à l'instar du rappeur, son client ne pourra sortir que renforcé des poursuites judiciaires qui le visent actuellement.

«Donald Trump est Tupac. Donald Trump est Biggie Smalls», a déclaré Alina Habba, comparant son client à ces deux rappeurs américains lors de sa participation au podcast «The Benny Show». «Donald Trump est sa propre marque. Il est tout, a-t-elle poursuivi. Cela va juste le booster, nous l'avons vu dans les sondages».

