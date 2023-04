Affaire Maddie : Julia accusée de s’être déjà fait passer pour au moins trois autres filles disparues

Julia Faustyna, qui déclarait être la petite Maddie McCann disparue en 2007 à Praia da Luz (Portugal), avant que son test ADN la contredise définitivement, est accusée d'avoir déjà tenté de se faire passer pour plusieurs autres petites filles disparues.

La jeune Allemande n'en serait pas à son coup d'essai. Julia Faustyna, qui clamait depuis plusieurs mois être la petite Madeleine McCann dit «Maddie», disparue en 2007 alors qu'elle séjournait avec ses parents à Praia da Luz au Portugal, avait par le passé déjà expliqué être une petite fille disparue, et ce à au moins trois reprises.

En effet, selon les informations du Daily Mail, Julia Faustyna Wendell s'était successivement fait passer pour Inga Gehricke, une enfant disparue en 2015 en Allemagne alors qu'elle était âgée de 5 ans, mais aussi pour Acacia Bishop qui a disparu à l'âge de 19 mois en 2003 dans l'Utah aux États-Unis, et plus récemment pour Livia Schepp, disparue à l'âge de 6 ans en 2011.

De «sérieux problèmes de santé mentale»

D'après une amie de Dorota, la mère biologique de Julia, qui n'est cependant pas reconnue par cette dernière comme étant sa génitrice, «Julia a de sérieux problèmes de santé mentale depuis de nombreuses années».

Un ancien ami d'école de la jeune Allemande a même affirmé au média britannique que cette faculté à mentir et se faire passer pour une autre personne ne datait pas d'hier. «Ce qui se passe maintenant n'est pas vraiment nouveau. Quand elle était au milieu de l'adolescence, elle a commencé à dire que Dorota, sa maman biologique, n'était pas sa mère et qu'elle était vraiment une enfant qui avait disparu en Pologne quelques années plus tôt», peut-on lire dans les colonnes du Daily Mail.

«Il est clair pour sa famille que Julia est motivée par toute cette attention qu'elle reçoit», a confié l'amie de Dorota, pour qui «le Docteur Johanson», qui s'est imposée comme étant la porte-parole de Julia, «n'a pas été professionnelle et a exploité la maladie d'une jeune femme», tandis que la famille savait pertinemment, même sans les résultats du test ADN, que «Julia n'était évidemment pas Maddie».