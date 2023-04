Couronnement de Charles III : le prince Harry sera présent, mais sans Meghan Markle

Selon un communiqué officiel de Buckingham Palace, le prince Harry sera présent le 6 mai prochain à l’Abbaye de Westminster pour le couronnement de son père, le roi Charles III. Son épouse, Meghan Markle, restera en Californie avec leurs deux enfants.

C’est officiel. Le prince Harry sera bien présent à l’Abbaye de Westminster, le 6 mai prochain, pour assister au Couronnement de Charles III, a confirmé Buckingham Palace via un communiqué. Le document précise également que son épouse, Meghan Markle, et leurs deux enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet, «resteront en Californie».

Il s’agira des premières retrouvailles du Prince Harry avec le reste de la famille royale depuis la publication, en janvier dernier, de ses mémoires «Spare», dans lesquelles il avait fait des révélations inédites sur ses relations avec son père, sa belle-mère Camilla Parker-Bowles, et son frère, le Prince William. Tout cela en plus des nombreuses interviews et apparitions télévisées pour en assurer la promotion.

La publication du livre avait été précédée par le lancement, en décembre, de la série documentaire «Harry & Meghan» sur Netflix, qui mettait encore une fois les tumultes des relations entre le couple et la famille royale britannique sur le devant de la scène médiatique. Le couple a renoncé à ses titres royaux il y a trois ans, avant de partir s’installer définitivement en Californie pour y élever leurs enfants.