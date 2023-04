Espace : le lancement de la sonde européenne «Juice» vers Jupiter reportée à vendredi

Le lancement de la sonde européenne Juice vers Jupiter, prévu jeudi à bord d'une fusée Ariane 5, a été reporté à vendredi 14 avril en raison de mauvaises conditions météo.

La mission spatiale européenne Juice attendra 24 heures de plus. Le lancement de la sonde vers Jupiter, prévu jeudi à 12h45 à bord d'une fusée Ariane 5, a été reporté à vendredi en raison d'un «rouge météo», à savoir des risques de foudre.

Today’s Flight #VA260 has been delayed due to weather condition (risk of lightning) at the scheduled liftoff time from Europe’s Spaceport in French Guiana.





The Ariane 5 launch vehicle and its passenger JUICE are in stable and safe condition.

— Arianespace (@Arianespace) April 13, 2023