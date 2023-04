Etats-unis : un adolescent noir se fait tirer dessus après avoir sonné à la mauvaise porte

Un adolescent noir de 16 ans a reçu une balle dans la tête à Kansas City, dans le Missouri, aux Etats-Unis, après s'être présenté devant la mauvaise maison pour récupérer ses frères et sœurs, ont déclaré les avocats de sa famille. Une enquête a été ouverte.

Selon les premières informations de l’enquête, les parents de l'adolescent lui auraient demandé d’aller chercher ses frères et sœurs dans une résidence privée, dans le nord-est de la ville, au «115th Terrace». Malheureusement, l’adolescent s’est rendu au «115th Street», ce qui n’était pas la bonne adresse, et a donc sonné à la mauvaise maison. Le propriétaire des lieux lui aurait alors tiré deux fois dessus, dont une fois dans la tête, et l’aurait également frappé.

D’après les avocats de la victime, l’adolescent est «vivant» mais «très gravement blessé» et se trouve toujours à l’hôpital.

Selon la cheffe de la police locale, Stacey Graves, l’auteur des faits a été identifié, et placé en détention avant d’être finalement remis en liberté en raison de la nécessité d'obtenir une déclaration officielle de la victime, des preuves médico-légales et de compiler des informations supplémentaires sur le déroulé des faits pour monter un dossier solide à présenter devant un juge. Pour l’heure, aucun élément ne permettrait d’affirmer que les motivations du tireur étaient spécifiquement liées à un «motif racial», mais les enquêteurs continuent d’explorer cette piste.

«Nous reconnaissons la frustration que cela peut causer dans l'ensemble du processus de justice pénale», a déclaré Stacey Graves face à la presse. «Nous voulons que la communauté sache que nous sommes attachés à la justice dans cette affaire et dans chaque cas», a-t-elle poursuivi.

Ce dimanche, une manifestation s’est déroulée dans les rues de Kansas City en hommage au jeune adolescent. Des centaines de personnes, dont les membres de la famille de la victime, se sont rassemblées pour réclamer la vérité, ainsi que des sanctions exemplaires contre le tireur présumé. De nombreuses pancartes dénonçaient un crime raciste, en raison de la couleur de peau de Ralph Yarl et de l’histoire de la violence contre les noirs régulièrement présente dans les crimes aux Etats-Unis.

Ce lundi, l’affaire a été reprise dans les médias nationaux aux Etats-Unis, attirant l’attention d’un certain nombre de politiques et de célébrités qui ont également réclamé des sanctions exemplaires contre l’auteur présumé, et dénoncé «un crime inacceptable et horrible».

