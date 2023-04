Hongrie : une nouvelle loi prévoit d'autoriser la dénonciation anonyme des familles homoparentales

Un projet de loi adopté par les élus hongrois pourrait bientôt permettre aux citoyens de dénoncer anonymement les familles homoparentales, interdites dans le pays dirigé par Viktor Orban.

Une nouvelle mesure anti-LGBT en Hongrie ? Les législateurs hongrois ont adopté la semaine dernière un projet de loi qui permet aux citoyens de signaler anonymement aux autorités les couples de même sexe qui élèvent des enfants, rapporte Bloomberg.

Le texte consacre le «rôle constitutionnellement reconnu du mariage et de la famille» et s'en prend à ceux qui contestent les droits des enfants «à une identité appropriée à leur sexe à la naissance».

Selon le site spécialisé dans les droits des personnes LGBT PinkNews, le texte de loi va être transféré sur le bureau du Premier ministre conservateur Viktor Orbán, qui pourrait le promulguer dans un proche avenir.

adoption interdite pour les homosexuels

En 2020, la Hongrie de Viktor Orban avait modifié sa Constitution pour empêcher les couples homosexuels d'adopter. La Loi fondamentale du pays décrète depuis que «la mère est une femme, le père est un homme».

En France, cette possible nouvelle régression des droits LGBT a fait réagir l'eurodéputée Renew (Renaissance) Valérie Hayer. «Une loi ignoble vient d’être adoptée en Hongrie. La délation anonyme des familles. On pense toujours que @PM_ViktorOrban a atteint le pire, mais ça s’aggrave encore», dénonce-t-elle.

loi interdisant la «promotion» de l'homosexualité

Outre la question de la famille et de l'adoption, le pays s'est également doté en juin 2021 d'une loi interdisant «la représentation ou la promotion» de l'homosexualité et du changement de sexe auprès des mineurs. Un texte qui a suscité des réactions indignées, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen parlant de «honte».

L'exécutif européen a ouvert une procédure d'infraction contre la Hongrie qui a conduit à une saisine de la Cour de justice de l'UE en décembre 2022. De nombreux pays membres de l'UE, dont la France, se sont joints à la procédure.

La Commission estime que la loi hongroise viole l'article 2 du Traité sur l'Union européenne - portant en particulier sur le respect des droits humains et la non-discrimination - et la Charte des droits fondamentaux de l'UE. Elle juge aussi qu'elle enfreint les directives sur le commerce électronique, les services dans le marché intérieur et les services de médias audiovisuels.