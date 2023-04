«Benadryl challenge» : quel est ce défi dangereux vu sur TikTok qui a tué un ado de 13 ans ?

Un adolescent américain de 13 ans, originaire de l'Ohio, est mort, ce dimanche 16 avril, après avoir ingéré entre 12 et 14 cachets d’un médicament antihistaminique pour réaliser un défi sur TikTok intitulé le «Benadryl Challenge».

Un deuxième mort du «Benadryl Challenge». Alors qu’il souhaitait réaliser un défi pour suivre une tendance du réseau social chinois TikTok, un adolescent américain de 13 ans est mort d’une overdose après avoir ingéré six fois la dose maximale recommandée d’un médicament antihistaminique, rapporte le New York Post.

Le principe du «Benadryl Challenge» est simple : il s’agit d’ingérer une forte dose de ce médicament censé lutter contre des allergies et vendu en libre-service aux Etats-Unis, afin de provoquer des hallucinations et de filmer le résultat. Si le médicament ne présente aucun danger lorsque les recommandations sont suivies à la lettre, il peut s’avérer mortel en cas de surdosage.

Jacob Stevens, la victime, se trouvait à son domicile lorsqu’il a décidé de participer au «Benadryl Challenge». Il a alors pris entre 12 et 14 des antihistaminiques - six fois la dose recommandée - afin de provoquer des hallucinations et de filmer son état en live sur TikTok. Des images captées par ses amis montrent l’adolescent ingérer les cachets avant que son corps ne le lâche. Jacob a ensuite été transporté d'urgence à l'hôpital et placé sous respirateur, avant de décéder six jours plus tard.

Une première victime en 2020

Cette tendance, apparue sur les réseaux sociaux en 2020, avait déjà fait une victime aux Etats-Unis : une adolescente de 15 ans décédée des suites d’une overdose en raison d’une surconsommation de Benadryl. Les experts du centre antipoison de l’université Banner avaient déjà alerté, à l’époque, sur ce challenge très dangereux.

«Nous voyons assez fréquemment des cas d'empoisonnement à la Benadryl, qui donnent lieu à des comas, des crises d'épilepsie, une toxicité cardiaque, de graves élévations de température du corps et même la mort», avait alors expliqué Steven Curry, directeur du département de toxicologie médicale.

Après la mort de Jacob Stevens, le père de l'adolescent a annoncé vouloir s'engager dans deux combats pour «éviter que la situation ne se reproduise avec un autre enfant». D'une part lutter pour imposer des restrictions d'âge pour l'achat de produits pharmaceutiques en vente libre, à l'image du Benadryl. Et d'autre part, lutter pour que TikTok impose des garanties similaires, notamment en obligeant les utilisateurs à fournir un justificatif d'identité avant de créer un compte. Des combats qui seront «son prochain objectif de vie».

TikTok annonce des mesures de sécurité pour les mineurs

Du côté du réseau social chinois, les dirigeants ont annoncé des changements majeurs pour les utilisateurs mineurs depuis le mois de mars, avec notamment une limite de temps d’écran quotidienne. Ces nouvelles restrictions sont intervenues deux jours après que la Maison Blanche a ordonné aux agences gouvernementales de débarrasser leurs appareils de l'application TikTok afin d'empêcher le gouvernement chinois de collecter des données sur les citoyens américains.

«Nous pensons que les expériences numériques doivent apporter de la joie et jouer un rôle positif dans la façon dont les gens s'expriment, découvrent des idées et se connectent», a déclaré Cormac Keenan, responsable de la confiance et de la sécurité de TikTok. «Nous améliorons notre outil de temps d'écran avec plus d'options personnalisées, introduisons de nouveaux paramètres par défaut pour les comptes d'adolescents et élargissons le couplage familial avec plus de contrôles parentaux», a-t-il rappelé.

Dans le détail, le nouveau délai de soixante minutes sera automatiquement appliqué à tous les utilisateurs de moins de 18 ans, qui seront invités à saisir un code d'accès pour continuer à utiliser l'application après une heure. Pour les utilisateurs de moins de 13 ans, la limite sera également fixée à soixante minutes, mais un parent ou un tuteur devra définir ou saisir un code secret existant pour activer trente minutes de temps de visionnage supplémentaires.