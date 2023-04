Etats-Unis : un détenu meurt en prison «mangé par des punaises de lit»

En septembre 2022, un homme de 35 ans est mort dans une prison d'Atlanta, aux Etats-Unis. Sa famille met en cause les conditions de détention qu'elle juge indignes et affirme que la victime a été «mangée vivante» par des insectes et des punaises de lit.

Un fait divers à la limite du soutenable. Selon un article du Washington Post, un homme de 35 ans détenu dans une prison d'Atlanta (Etat de Géorgie) aux Etats-Unis aurait été «dévoré vivant» par des insectes et des punaises de lit.

Les faits remontent au mois de septembre 2022. Lashawn Thompson était prisonnier pour de «simples voies de fait» depuis trois mois à la prison de Fulton County et attendait un transfert dans un établissement de l'Alabama, là où sa famille réside.

Sheriff Patrick “Pat” Labat Announces



Sweeping Changes at the Fulton County Jail pic.twitter.com/GwBAgkm5tS — Fulton County Sheriff's Office (@FultonSheriff) April 17, 2023

Sauf que lorsqu'un agent est allé inspecter sa cellule, il a découvert le corps de la victime inanimée. Son état était tellement épouvantable que l'autopsie n'a pas pu déterminer les circonstances exactes du décès, décrivant une infestation «extrêmement sévère» d'insectes sur son cadavre. Son visage et ses extrémités étaient recouverts de coupures causées par des morsures, indique le rapport.

«Les images sont vraiment horribles»

Pour l'avocat de la famille, Lashawn Thompson a tout bonnement été «mangé vivant» dans sa cellule. «Ils ont mis cette homme dans cette cellule et l'ont laissé mourir là. C'est exactement ce qu'il s'est passé», a-t-il déclaré. Il a également demandé qu'une enquête criminelle soit diligentée et la fermeture immédiate du centre pénitencier. Brad McCrae, le frère de la victime, raconte que sa famille est «secouée» par le rapport d'autopsie et les photos du corps. «Les images sont vraiment horribles, elles sont très dures à regarder». Les proches ont tout de même décidé de publier les clichés pour montrer le calvaire qu'il aurait subi dans cette prison.

Dans un communiqué, le bureau du shérif explique qu'«il ne s'agit pas d'un secret que les conditions de délabrement et d'érosion rapide de l'établissement rendent incroyablement difficile l'objectif de fournir un environnement propre, entretenu et sain pour tous les détenus et le personnel». Un porte-parole a indiqué qu'une enquête était menée pour comprendre comment le drame a pu se produire.

Selon le rapport d'incident de la prison, la cellule de Lashawn Thompson était «recouverte de crasse et de poux» lorsque les officiers ont inspecté la pièce. L'agent qui a découvert le corps a tellement «paniqué» qu'il n'a pas administré immédiatement le massage cardiaque. La famille n'a pas encore engagé de poursuites judiciaires.

Ce lundi 17 avril, l'équipe responsable de l'établissement pénitencier a présenté sa démission au shérif, qui a promis des changements drastiques pour assurer la sûreté sanitaire du lieu. «Le bureau regarde toutes les options légales pour changer de fournisseurs médicaux et engager un nouveau contrat avec un qui pourra délivrer de manière effective, constante et compatissante les meilleurs standards de santé».