Etats-Unis : qui est Robert F. Kennedy Jr, qui présente sa candidature à l’élection présidentielle 2024 ?

Robert F. Kennedy Jr, neveu de l’ancien président américain John F. Kennedy, souhaite défier Joe Biden pour l’investiture démocrate, en vue de l’élection présidentielle 2024. Militant antivax, sa candidature embarrasse sa propre famille.

Fils de l’ancien ministre de la Justice Robert F. Kennedy, neveu de l’ancien président assassiné John F. Kennedy, membre du Parti démocrate américain… et antivax. Robert Francis Kennedy Jr a annoncé sa candidature à l’investiture démocrate pour l’élection présidentielle de 2024 ce mercredi à Boston, aux Etats-Unis.

La voix tremblante, il a annoncé : «Je suis venu ici aujourd’hui pour annoncer ma candidature à l’investiture démocrate pour la présidence des Etats-Unis», affirmant que son objectif serait de «mettre fin à la corruption du pouvoir de l’Etat et des entreprises».

Agé de 69 ans, cet homme politique a fondé un cabinet d’avocats spécialisé dans le droit de l’environnement, et a été plusieurs fois salué pour ses engagements en faveur de l’environnement, notamment sur la question de la propreté de l’eau à New York, participant activement à la campagne de nettoyage de la rivière Hudson. Cependant, sa candidature embarrasse jusqu’au sein de sa propre famille, en raison de ses positions très controversées sur les vaccins, qui remontent à plusieurs années. Il soutient notamment la théorie du lien entre la vaccination et l’autisme.

Leader antivax pendant la pandémie de Covid

Lors de la pandémie de Covid-19, il est devenu l’une des figures de proue du mouvement antivax, diffusant des fausses informations et des théories complotistes à grande échelle. En janvier 2022, il avait été obligé de présenter ses excuses après avoir comparé les restrictions mises en place pendant la pandémie aux politiques de l’Allemagne nazie et à l’Holocauste. Il avait également diffusé une vidéo montrant Anthony Fauci, conseiller du gouvernement américain pour la santé publique, affublé d’une moustache hitlérienne.

En 2021, Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, a supprimé les comptes de la Children’s Health Defense, une organisation présidée par Robert F. Kennedy Jr, pour «violations répétées de nos politiques sur le Covid-19», en raison de la diffusion de fake news sur la pandémie.

Peu de soutien au sein de sa propre famille

En conséquence, la famille Kennedy, pilier du parti démocrate américain, se trouve embarrassée. «C'est une situation difficile pour moi. J'adore mon frère aîné Bobby. Il a un charisme extraordinaire et est un orateur très doué», a déclaré Rory Kennedy, cinéaste et frère de Robert Jr, auprès de CNN. «J'admire son passé de défenseur de l'environnement : grâce à lui, nous pouvons nous baigner dans l'Hudson. Mais en raison du large éventail de positions de Bobby, je soutiens le président Biden», a-t-il déclaré. Joe Biden a en effet déjà partagé son intention de se présenter à la réélection mais n'a pas encore officialisé sa candidature.

Kathleen Kennedy Townsend, fille ainée de Robert F. Kennedy, conseillère sur les retraites au ministère américain du Travail, et donc grande sœur du désormais candidat à la présidentielle, est du même avis. Elle avait même cosigné un article en 2019, avec un autre de ses frères, Joe P. Kennedy II, dans laquelle ils déploraient que Robert F. Kennedy Jr ait «aidé à répandre une désinformation dangereuse sur les réseaux sociaux et soit complice de la méfiance à l'égard de la science qui sous-tend les vaccins».

Ce dernier a pourtant construit une partie de son argumentaire de campagne sur le fait qu’il faisait partie de l’une des «familles les plus célèbres de l’histoire politique américaine». Il a notamment décidé de déclarer officiellement sa candidature à l’élection présidentielle à Boston, ville américaine très liée à l’histoire de sa famille. C’est à Brookline, banlieue huppée de Boston, qu’est né le président JFK.