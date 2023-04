Etats-Unis : le réacteur d'un avion prend feu après une collision avec un oiseau (vidéo)

Le vol 1958 de la compagnie aérienne American Airlines, à destination de Phoenix, a dû revenir à son point de départ et atterrir en urgence à l’aéroport de Colombus, dans l’Ohio, après une collision avec un oiseau ayant déclenché un incendie dans un des réacteurs de l’avion.

Une sacrée frayeur. Ce lundi 24 avril au matin, le vol 1958 de la compagnie aérienne American Airlines, reliant l’aéroport de Colombus, dans l’Ohio, à Phoenix, en Arizona, a dû faire demi-tour et revenir à son point de départ.

En effet, après seulement 40 petites minutes de vol, l’avion est entré en collision avec un oiseau, endommageant un de ses réacteurs. A la suite de cette collision, le moteur situé en dessous de l’aile droite a pris feu. A bord de ce Boeing 373-800, aucun des 173 passagers n’a été blessé.

A bird strike caused an engine fire on a plane shortly after it took off, causing flames to shoot out while it was in the air. #birdstrike #airplane #flying #americanairlines #ohio pic.twitter.com/KRgrQPMSGL

— Uncut Version International (@uncutversion123) April 24, 2023