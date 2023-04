Couronnement de Charles III : pourquoi assister à l'événement coûtera très cher

Le 6 mai prochain aura lieu le couronnement du roi Charles III. C'est un événement historique et unique très attendu par les Anglais, comme par les étrangers. Mais seuls quelques chanceux pourront assister aux festivités... si leur portefeuille le permet.

Une cérémonie qui ne sera pas à la portée de tous. Le couronnement du roi Charles III se déroulera le 6 mai. Mais pour y assister, il faudra y mettre le prix. A cette date, les tarifs des hôtels ont en effet explosé avec l'arrivée attendue de milliers de visiteurs sur le territoire britannique. Le média local The Mirror annonce ainsi que «les hôteliers comptent élever le prix des chambres de 120%».

Les hôtels sont complets dans les 24 kilomètres autour de l'Abbaye de Westminster, là où se déroulera la cérémonie. Même les hôtels dit «low cost» sont pleins et à des tarifs exorbitants.

Un couronnement très prisé

Comme d'habitude, les événements historiques de la royauté britannique apportent des milliers de touristes et de locaux dans les rues de Londres.

On se souvient du couronnement de la reine Elizabeth II qui fut l'un des premiers événements historiques filmés et retranscrits à la télévision. Le 2 juin 1953, 277 millions de téléspectateurs étaient devant leur poste et plus de 3 millions de Britanniques s'étaient amassés dans les rues de capitale.