Mort d'Elizabeth II : quelle couronne Charles III portera-t-il lorsqu'il deviendra roi ?

Même si la date de son couronnement n'est pas encore connue, la question se pose déjà au sujet de la couronne que Charles III décidera de porter pour ce moment d'histoire.

Si Charles III est devenu roi du Royaume-Uni à la seconde où sa mère, la reine Elizabeth II, est morte, son couronnement n’est cependant pas pour tout de suite. Cette cérémonie, qui sera à n’en pas douter autant suivie que les obsèques de la reine, devrait se dérouler dans plusieurs semaines, voire mois (il avait fallu en attendre cinq pour Elizabeth II).

Ce n’est qu’à ce moment-là que le roi portera sa couronne. S’il est plus que probable qu’il s’agisse de celle de Saint-Edouard (St Edward’s Crown), d’autres sont à sa disposition.

Fabriquée en 1661 pour le roi Charles II, en or massif et sertie de 444 pierres précieuses (rubis, saphir, améthyste, topaze…), la couronne de Saint-Edouard mesure 30 centimètres de haut pour 2,23 kg. Composée de son fameux velours pourpre, qui lui donne sa teinte reconnaissable, et d’hermine à sa base, elle est constituée de quatre croix pattées, en alternance avec quatre fleurs de lis. Sur sa partie haute, deux arches serties de perles soutiennent un orbe crucigère, au-dessus duquel trône une ultime croix pattée, elle aussi richement décorée. Sa valeur a été estimée à plus de 4 millions d'euros.

