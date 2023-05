Couronnement de Charles III : Lionel Richie, Justin Trudeau, Emma Thompson… ces personnalités présentes à la cérémonie

Plus de 2.000 personnes sont attendues dans l'abbaye de Westminster pour le couronnement de Charles III, samedi 6 mai. Parmi elles, des personnalités politiques, mais aussi des stars du show-business.

Une cérémonie historique. Près de 2.300 invités, triés sur le volet, assisteront samedi 6 mai au couronnement de Charles III. De nombreuse personnalités politiques, dont Emmanuel Macron, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le prince de Monaco seront présentes. C'est également le cas de certaines stars du show-business comme le chanteur Lionel Richie ou encore l'actrice Emma Thompson.

La famille Windsor s'est également déplacée en nombre, avec la présence du prince William et Kate Middleton accompagnés de leurs enfants Georges, Charlotte et Louis. Le prince Harry a, de son côté, confirmé sa présence à la cérémonie contrairement à son épouse Meghan et leurs enfants qui seront absents. Les frères et la soeur du roi, Anne, Andrew et Edward, seront aussi de la partie.

Les dirigeants politiques

Emmanuel Macron

BEN STANSALL/Pool via REUTERS



Boris Johnson, ancien premier ministre britaniquue

Andrew Milligan/Pool via REUTERS



Le prince de Monaco

Jacob King/Pool via REUTERS



Justin Trudeau, premier minstre canadien

REUTERS/Lisi Niesner



Le Roi d'Espagne Felipe VI

REUTERS/Henry Nicholls



Les personnalités du show-business

le chanteur Lionel richie

Gareth Cattermole/Pool via REUTERS



l'actrice Emma Thompson

Jane Barlow/Pool via REUTERS



le chanteur Nick Cave

Gareth Cattermole/Pool via REUTERS



La famille Royale

Le prince harry

Andy Stenning/Pool via REUTERS



Le prince William et son épouse Kate Middleton

REUTERS/Phil Noble/Pool



Le prince george