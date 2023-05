Couronnement de Charles III : pourquoi les internautes ont-ils cru entendre l'hymne de la Ligue des Champions ?

Au cours de l'onction du couronnement du roi Charles III, Zadok The Priest, composé par le Saxon Georg Friedrich Haendel, a retenti ce samedi 6 mai. Sa ressemblance avec le célèbre hymne de la Ligue des Champions a fait réagir de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.

Un petit air de Ligue des Champions pendant le couronnement du roi Charles III ? Lors de la cérémonie couronnant le roi Charles III ce samedi 6 mai, une musique du compositeur saxon Georg Friedrich Haendel intitulée «Zadok The Priest» a résonné dans l'abbaye de Westminster.

Depuis le couronnement de George II en 1727, cet air de Georg Friedrich Haendel, est joué à l'occasion de chaque cérémonie de couronnement britannique, lors de l'onction du souverain.

Sa ressemblance avec l'hymne de la Ligue des Champions a fait réagir des dizaines d'internautes sur les réseaux sociaux.

OH ILS CHANTENT LE GÉNÉRIQUE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS OH LE FOOT LA #Coronation pic.twitter.com/tT9dplH0BY

Le générique de la ligue des champions" Zadok the Priest " écrit par le Premier europeiste du



continent #JosephHaendel un allemand devenu



Anobli et naturalisé par la Reine her self .#CiroEnImagen #CouronnementRoiCharlesIII pic.twitter.com/uFgJMYFVPf

— Ouarda (@Koklikoowaa) May 6, 2023