États-Unis : qui est George Santos, l’élu inculpé pour fraudes par la justice pour de nombreux mensonges ?

George Santos, un élu républicain en poste au Congrès américain depuis novembre dernier à la faveur des élections de mi-mandat, a été inculpé de treize fraudes financières ce mercredi 10 mai par la justice américaine, pour ses nombreux mensonges.

Un menteur invétéré. L'élu républicain George Santos, dont les mensonges avaient été décriés dans la presse et au sein même des partis politiques lors de son éléction de mi-mandat dans la troisième circonscription de New York en novembre dernier, a été arrêté et inculpé de treize fraudes financières, ce mercredi, par la justice américaine.

L’élu de l’État de New York a été inculpé de fraude électronique, blanchiment d'argent, détournement de fonds publics et fausses déclarations à la Chambre des représentants, a énuméré un communiqué du parquet fédéral du district est de New York.

L'acte d'inculpation reproche notamment à George Santos d'avoir escroqué des donateurs pour sa campagne électorale en transférant l'argent sur son compte bancaire personnel. Il est également accusé d'avoir fait de fausses déclarations financières à la Chambre des représentants au sujet de ses biens et de ses revenus, mais aussi d'avoir perçu des allocations chômage auxquelles il n'avait pas droit avant son élection au Congrès.

En plus de toutes ces accusations accablantes, l'homme de 34 ans avait reconnu avoir sciemment «embelli» son CV de manière grossière, dans le but de plaire à un électorat plus large lors des élections de mi-mandat en novembre dernier. Il fait également l'objet de multiples autres enquêtes, au Congrès, et jusqu'au Brésil.

Diplômes, carrière et religion : tout était faux

C'est une enquête du New York Times, publiée en décembre dernier, qui avait révélé la supercherie concernant plusieurs points de sa biographie, entraînant de vives réactions dans le camp du parti démocrate notamment.

Se décrivant comme «l’incarnation du rêve américain», le républicain se présentait comme juif, petit-fils de réfugiés ukrainiens ayant fui le nazisme et homosexuel. Il est en réalité un fervent catholique, même s’il se sentait «un peu juif», de par sa mère. Concernant sa sexualité, s’il a été marié à une femme durant dix ans, «je suis tout à fait homosexuel. Les gens changent. Je suis l’une de ces personnes qui changent», avait-t-il affirmé auprès du New York Post.

De plus, alors qu'il se disait diplômé du Baruch College, l’établissement avait confirmé ne pas avoir retrouvé dans ses dossiers un certain George Santos, diplômé autour de l’année 2010. Il n’a également jamais travaillé pour les prestigieuses banques Goldman Sachs ou Citigroup, comme il le prétendait.

bientôt expulsé du Congrès ?

Les appels à la démission avaient été nombreux déjà à l'époque, notamment de la part de son adversaire démocrate Robert Zimmermann : «la vérité c'est que Santos a totalement menti aux électeurs (...) et ne mérite pas de représenter Long Island et le Queens», avait-il réagi après sa défaite.

George Santos, fils d'immigrés brésiliens né dans le Queens, à New York, avait quant à lui catégoriquement balayé l'idée d'abandonner le siège qu'il occupe depuis le 3 janvier à la Chambre des représentants, déclarant au New York Post «ne pas être un criminel» et que «tout le monde gonfle son CV».

Néanmoins, l'issue finale dépendra du chef républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, qui avait déclaré mardi qu'il regarderait «les chefs d'accusation» avant d'envisager une quelconque expulsion du Congrès. Il pourrait alors convoquer un vote, pour l'exclure définitivement.