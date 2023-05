Royaume-Uni : paralysée après un accident, cette Suédoise ne peut pas rentrer dans son pays à cause d’un imbroglio administratif

Depuis plus d’un an, une Suédoise est bloquée à Londres, dans un hôpital, après un grave accident. Un imbroglio administratif l’empêche de retourner en Suède alors qu’elle souhaite rejoindre sa famille.

Coincée entre deux pays en raison de sa santé. Il y a environ un an, une Suédoise de 52 ans vivant à Londres a eu un grave accident de vélo, et a subi de graves lésions cérébrales. Elle ne peut désormais ni marcher, ni parler, et subit de lourds traitements médicaux. Son mari souhaite la ramener en Suède pour la rapprocher de sa famille, mais de lourdes démarches administratives ont empêché son départ, selon le journal britannique The Guardian.

En effet, après 25 ans d’expatriation au Royaume-Uni, la femme a été rayée du registre officiel de la population suédoise. Problème : elle n’est donc désormais plus éligible à la couverture santé du pays, qui lui est pourtant indispensable compte tenu de son grave accident.

Son mari, qui s’est renseigné sur les démarches à faire, a affirmé au journal britannique que sa femme ne pouvait être réinscrite sur le registre officiel de la population que lorsqu’elle se trouverait physiquement en Suède. Mais le système de santé publique du Royaume-Uni lui a également fait savoir qu’il ne pouvait pas transférer une personne d’un hôpital britannique vers un hôpital suédois si elle ne figurait pas sur ce registre. Un cercle vicieux, donc.

Les Nations unies appelées à l'aide

Helen Hayes, une députée britannique du Parti travailliste, soutient depuis quelques mois le cas de cette famille, et a demandé aux autorités d’agir. «Elle [la victime, ndlr] est actuellement coincée entre deux systèmes totalement incompatibles et inflexibles. Cette impasse ne fait qu’aggraver les souffrances de la famille», a-t-elle déclaré auprès du Guardian, exigeant «une compassion élémentaire de la part de toutes les parties» afin de trouver une solution au plus vite. Elle affirme avoir averti le ministre des Affaires européennes et a par ailleurs repartagé l'article du journal britannique sur les réseaux sociaux pour alerter les autorités britanniques et suédoises.

Le mari de la victime a expliqué avoir contacté 349 députés du parlement suédois, le Riksdag, mais n’a reçu de réponse que d’un seul d’entre eux, qui a déclaré qu’il compatissait mais ne pouvait rien faire. Il a affirmé avoir également contacté la Commission européenne et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies pour dénoncer la discrimination de subit sa femme en situation de handicap.