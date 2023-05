Etats-Unis : voici pourquoi des associations déconseillent la Floride aux touristes

Devant la multiplication de lois jugées régressives pour les droits de l’Homme ces dernières années en Floride (Etats-Unis), des associations américaines ont appelé les touristes à ne plus se rendre dans cet Etat.

Une prise de position qui pourrait coûter cher à cette région touristique. Devant la multiplication des lois qu’elles jugent régressives pour les droits de l’Homme ces dernières années en Floride (Etats-Unis), des associations américaines ont durci la contestation contre la politique ultraconservatrice de Ron DeSantis en appelant les touristes à ne plus se rendre dans cet Etat.

Dans un communiqué relayé ce samedi 20 mai, la NAACP (association pour le progrès des personnes de couleur), la plus ancienne association de défense des droits civiques américaine, a mis en garde les potentiels visiteurs de l’Etat. Elle a affirmé que la Floride est «ouvertement hostile aux Africains-Américains, aux personnes de couleur et aux membres de la communauté LGBTQ+»

Cette prise de position a fait suite aux critiques émises par d’autres associations ces dernières semaines. Cela a été le cas avec la Latina League of United Latin American Citizens à la mi-mai, qui évoquait «les politiques antimigrants de son gouverneur», selon le Miami Herald. Un peu plus tôt, c’était l’association Equality Florida «qui milite pour le respect des droits LGBTQ+ et qui avait fait de même en avril», d’après la même source.

Ron DeSantis visé par les associations

«Sous la houlette de son gouverneur actuel, l’Etat de Floride s’est lancé dans une attaque en règle contre les Noirs américains, l’histoire africaine-américaine, l’exercice du droit de vote, les membres de la communauté LGBTQ+, les immigrants, les droits reproductifs des femmes et la liberté d’expression, tout en embrassant de façon simultanée une culture de la peur, du harcèlement et de l’intimidation», a regretté la NAACP dans son communiqué.

Dans le viseur : les politiques ultraconservatrices menées par le gouverneur de Floride Ron DeSantis depuis son élection en 2019. L’organisation a pointé du doigt les différentes mesures jugées discriminatoires prises par ce dernier, pressenti comme candidat à la présidentielle 2024.

«Avant de vous rendre en Floride, prenez bonne note du fait que cet Etat minore systématiquement les contributions apportées [au pays] par les Africains-Américains et les personnes de couleur, ainsi que les défis auxquels ces communautés font face», a indiqué la NAACP aux curieux désireux de découvrir la Floride.

La NAACP a notamment regretté l’une des dernières mesures polémiques prises par Ron DeSantis, à savoir la fin des politiques de diversité et d’inclusion dans les universités. Cette décision a été accompagnée de la fin des cours sur les questions raciales et de genre.