Etats-Unis : Ron DeSantis s'apprête à annoncer sa candidature à la présidentielle lors d'un échange avec Elon Musk

Le républicain Ron DeSantis va se lancer ce mercredi 24 mai dans la course à la présidentielle de 2024 via un échange sur Twitter avec Elon Musk, coup d'envoi d'une bataille acharnée contre Donald Trump.

Ron DeSantis entre dans l'arène. Le très médiatique gouverneur de Floride va annoncer ce mercredi 24 mai sa candidature à l'élection présidentielle de 2024, au cours d'un échange sur Twitter avec le patron du réseau social Elon Musk. La conversation est prévue à 18h, heure de Washington (minuit en France), et sera modérée par l'homme d'affaires républicain David Sacks.

La candidature de Ron DeSantis, 44 ans, est extrêmement attendue auprès des républicains cherchant une alternative à Donald Trump, 76 ans, toujours populaire au sein de sa base électorale mais jugé trop clivant pour faire gagner le parti en 2024.

Le gouverneur de Floride a fait le choix d'un format inédit pour lancer sa campagne, au côté du milliardaire Elon Musk. «C'est la première fois que l'on va vivre quelque chose comme cela sur un réseau social», s'est félicité le patron de Tesla, SpaceX et Twitter, promettant «des questions réponses en temps réel, et non scriptées». Cet échange ne doit pas pour autant être perçu comme un parrainage, a plaidé l'homme d'affaires qui avait appelé à voter pour les républicains lors des élections de mi-mandat.

croisade contre le wokisme

Ron DeSantis a gagné en popularité en multipliant les coups d'éclats ultra-conservateurs sur l'éducation ou l'immigration. Au nom d'une croisade contre la «bien-pensance» et le mouvement «woke», il a transformé son Etat en laboratoire des idées conservatrices.

Mais son chemin jusqu'à la Maison Blanche est semé d'embûches. Bien que réélu triomphalement en Floride en novembre 2022, DeSantis accuse un sérieux retard face à Donald Trump, selon de nombreuses enquêtes d'opinion. Des sondages qui doivent être pris avec des pincettes, tant le scrutin est encore loin, mais que Donald Trump s'est empressé de partager sur son réseau social mardi, dès les premières rumeurs de l'annonce de Ron DeSantis.

Les hostilités entre les deux hommes avaient débuté bien avant que le gouverneur de Floride ne descende officiellement dans l'arène. «Le problème avec DeSantis, c'est qu'il aurait besoin de se faire greffer une personnalité», moquait récemment Donald Trump sur son réseau, Truth Social.