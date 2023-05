Guerre en Ukraine : ce que l’on sait de l’attaque nocturne de drones russes «la plus importante» depuis le début du conflit

Un pompier lutte contre le feu à Kiev, après l'attaque de drones russes, dans la nuit de samedi à dimanche. [Pavlo Petrov/Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS]