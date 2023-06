Covid-19 : la Chine touchée par une nouvelle vague

Plusieurs dizaines de millions de cas de Covid-19 sont enregistrés chaque semaine en Chine. Une nouvelle vague confirmée par les autorités sanitaires.

La Chine connaît une nouvelle flambée de contaminations au Covid-19, six mois après la fin de la stratégie «zéro Covid» de Pékin.

Lors d'une conférence de presse, lundi 29 mai, le docteur Zhong Nanshan a annoncé que le virus provoquerait environ 40 millions d'infections par semaine en Chine au mois de mai, et jusqu'à 65 millions en juin.

Malgré cette nouvelle vague - la plus forte enregistrée après celle de janvier et ses 85 millions de cas par semaine -, les autorités chinoises n'ont pas prévu de réintroduire des restrictions, peut-être de peur de freiner une reprise économique du pays.

«NE PAS S'INQUIéter»

«Nous ne devrions pas nous inquiéter si la Chine ne s'inquiète pas», a expliqué au Time, Yanzhong Huang, chargé de mission pour la santé mondiale au Council on Foreign Relations. «Les responsables de la santé publique tentent de minimiser la gravité de cette deuxième vague. Les Chinois semblent avoir appris à coexister avec le virus. Il s'agit là d'une capacité d'adaptation sociale».

Catherine Bennett, épidémiologiste à l'université Deakin en Australie, ajoute dans les mêmes colonnes que cette nouvelle vague «met à l'épreuve l'efficacité des vaccins et des rappels». Si la spécialiste trouve rassurant qu'un an et demi après le début du variant Omicron, aucun changement majeur n'a été observé concernant l'immunité ou les capacités de test, la balle reste dans le camp des autorités chinoises.

Beaucoup d'experts s'étonnent en effet que la Chine n'a officiellement reconnu que 121.000 décès liés au Covid-19. La clé de la fin de la pandémie résiderait alors dans la capacité de Pékin à partager de façon transparente ses informations sanitaires.