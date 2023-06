Chine : un couple de lesbiennes mortellement poignardé dans un centre commercial

Deux jeunes femmes en couple ont été violemment tuées à coups de couteau par un homme, dans un centre commercial situé à Hong-Kong. La vidéosurveillance de l’établissement ayant filmé l’agression, d’une rare violence, est devenue virale sur Twitter ce lundi 5 juin.

Une scène d’horreur capturée par les vidéosurveillances. Dans la semaine du 2 juin, Fang Xiaotong et sa compagne Liu Jixi faisaient du shopping au Plaza Hollywood, dans le quartier de Diamond Hill à Hong-Kong.

C’est alors que le couple lesbien a été violemment pris à partie par un assaillant qui, armé d’un couteau, a mortellement poignardé Fang Xiaotong à de nombreuses reprises, avant de faire de même avec sa compagne Liu Jixi. Les deux femmes étaient âgées de 22 ans et 26 ans.

La vidéo de l’agression, capturée par les caméras de vidéosurveillance, a été postée sur Twitter dans le week-end du 3 juin, suscitant l’émotion et l’indignation des internautes face à des images d’une extrême violence, partiellement censurées par le réseau social.

Sur celle-ci, on voit un homme chauve, vêtu d’un débardeur blanc et d’un short foncé, se diriger vers le couple lesbien qui sortait d’une boutique. L’agresseur a directement attaqué Fang Xiaotong d’un coup de couteau. Il répétera son geste plus d’une trentaine de fois sur la femme, au milieu de passants restés passifs.

Pendant ce temps, sa compagne Liu a tenté de la sauver à tous les instants, la traînant même au sol pour l’éloigner de son agresseur. Ce geste a laissé apparaître une abondante trace de sang sur le couloir du centre commercial, visible sur la vidéo.

Après avoir présenté ses condoléances aux familles du couple lesbien, Le chef de l’exécutif de Hong-Kong John Lee Ka a donné plus d’informations sur le drame, évoquant un «acte isolé» d’un homme schizophrène.

Une narrative désapprouvée par de nombreux internautes pour qui le motif lesbophobe de l’attaque mortelle ne fait aucun doute.

«L'agresseur a clairement ciblé Fang Xiaoton dans la foule - le tom/butch du couple (celle qui avait une allure jugée masculine, ndlr)», a observé une internaute, soulignant que seul le couple de lesbiennes avait continué à être attaqué malgré le nombre de passants.

«Il s'est arrêté et a attendu la police une fois qu'il en avait fini avec elles. C’est assez spécifique comme maladie mentale», a-t-elle tristement ironisé.

Ce motif a été appuyé par d’autres extraits de vidéosurveillance, dans lesquels on voit l’agresseur acheter calmement une arme blanche, sans la moindre agitation gestuelle ou vocale.

方晓彤 刘继禧



THEY WERE NOT "FRIENDS". SHE DIED TRYING TO SAVE HER. DO NOT ERASE THEM. pic.twitter.com/qnPcWmdov5

— Naomi Wu 机械妖姬 (@RealSexyCyborg) June 3, 2023