Brésil : le gouvernement présente un plan pour lutter contre la déforestation de l’Amazonie

A son arrivée au pouvoir en janvier, le président brésilien Lula avait promis de faire de la lutte contre la déforestation une priorité de son gouvernement. Ce lundi 5 juin, il a présenté une centaine de mesures pour sauver l’Amazonie.

Objectif zéro déforestation en Amazonie d’ici à 2030. Le président brésilien Lula et sa ministre de l’Environnement Marina Silva ont présenté ce lundi un plan, composé de 150 objectifs, pour lutter contre la déforestation illégale. Une date qui n’a pas été choisie au hasard, puisque le 5 juin marquait la Journée mondiale de l’environnement.

Le document présenté par le gouvernement a en réalité été soumis à une consultation publique qui a reçu plus de 500 contributions de la société civile et du secteur privé. Il prévoit notamment de mettre «sous embargo», c’est-à-dire de saisir immédiatement, 50% des zones exploitées illégalement à l'intérieur d'espaces protégés. Le gouvernement souhaite également créer trois millions d’hectares d’unités de conservation d’ici à 2027.

Lula a également annoncé le recrutement de 1.600 fonctionnaires analystes environnementaux pour travailler à la lutte contre la déforestation, et l’augmentation du nombre de bases stratégiques, de postes de police, d’avions et la mobilisation accrue des forces armées pour lutter contre la déforestation illégale. L’objectif est d’augmenter significativement le nombre d’avis d’infractions environnementales, trop peu nombreux selon le gouvernement, en raison du manque de personnels pour contrôler la déforestation.

Ce nouveau plan prévoit également des incitations financières pour l’agriculture durable et familiale, afin de limiter l’agriculture intensive, responsable en grande partie de la déforestation de l’Amazonie. Un dialogue est donc prévu avec le ministère de l’Agriculture à cet effet.

«Je connais l'ampleur du défi de ramener la déforestation à zéro d'ici à 2030. Mais c'est un défi que nous sommes déterminés à relever, avec les mesures que nous avons annoncées aujourd'hui et avec d'autres qui seront adoptées désormais», a déclaré Lula sur Twitter.

Sei o tamanho do desafio de zerarmos o desmatamento até 2030. Mas é um desafio que estamos determinados a cumprir, com as medidas que anunciamos hoje e com outras que serão adotadas daqui para frente.

— Lula (@LulaOficial) June 5, 2023