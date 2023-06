Guerre en Ukraine : le groupe Wagner lance une campagne de recrutement sur Facebook et Twitter

Alors que le groupe paramilitaire russe Wagner assurait en avril dernier avoir recruté 15.000 prisonniers, la campagne de recrutement continue désormais à travers les réseaux sociaux.

Facebook ou encore Twitter… Tous les moyens sont bons pour attirer de nouveaux membres dans le groupe paramilitaire russe Wagner, dirigé par Evguéni Prigojine. D’après Logically, une start-up britannique spécialiste de la désinformation, l'organisation multiplie les posts sur les réseaux sociaux afin de recruter des agents.

Ces publications auraient été vues plus de 120.000 fois en ligne, selon la start-up, et révèleraient notamment des informations précises sur l’organisation de la milice.

Au total, plus de 50 publications auraient été repérées sur les réseaux sociaux, et ce dans au moins 15 langues différentes dont le français ou encore le vietnamien. Mais, contre toute attente, il ne s’agit pas d’embaucher des soldats.

A Logically investigation identified more than 50 pieces of content on Facebook and Twitter in more than 15 languages sharing PMC #Wagner recruitment info. Watch now or read more on @politico https://t.co/dFCfDuv276 #Ukraine #russia pic.twitter.com/hZYHs9w50e

— Logically (@LogicallyAI) June 6, 2023