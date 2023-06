Incendies au Canada : New York plongé sous un impressionnant brouillard orange

Les feux de forêt au Québec ont obscurci New York, situé 800 km au sud, rendant l'air irrespirable pour ses 8,5 millions d'habitants.

Une brume grisâtre et une odeur âcre. Les incendies au Canada ont particulièrement affecté la qualité de l’air de New York, enveloppé d'un inquiétant brouillard jaune-orange. Désormais, les monuments les plus connus (statue de la Liberté, pont de Brooklyn, tour One World Trade Center) ne se détachent plus comme d'habitude sous un ciel bleu et limpide et sont presque dissimulés dans la brume.

Au total, 100 millions le nombre d’Américains sont touchés par des alertes à la qualité de l’air, selon l'agence de protection de l'environnement (EPA).

Ces alertes concernent la majeure partie du nord-est des Etats-Unis, de Chicago au nord, jusqu'à Atlanta au sud. La qualité de l'air dans cette zone «est principalement impactée par les feux canadiens, même si d'autres émissions de pollution localement et la météorologie peuvent également jouer un rôle», a précisé l'EPA, l'agence chargée de surveiller la qualité de l'air aux Etats-Unis.

Les populations concernées sont sous le coup d'une alerte «orange», correspondant à un impact possible sur la santé des personnes fragiles (personnes âgées, asthmatiques, enfants...), ou d'une alerte d'un niveau supérieur.

D'après le site IQAir.com, qui surveille les niveaux de pollution à travers la planète, l'indice pour la qualité de l'air pour New York a atteint mercredi après-midi le chiffre record de 324, sur une échelle de zéro à 500. La concentration de micro-particules PM2.5 est à un niveau plus d'une dizaine de fois plus élevé que les normes de l'Organisation mondiale de la Santé