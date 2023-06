Le nombre d’Européens qui voient Vladimir Poutine comme un adversaire a doublé depuis 2021

Publiée ce mercredi 7 juin, une enquête du Conseil européen des relations étrangères indique que les Européens sont de plus en plus nombreux à considérer la Russie de Vladimir Poutine comme un adversaire de l'UE.

La guerre en Ukraine a changé l'image de Vladimir Poutine aux yeux des Européens. Quinze mois après l'invasion du pays, une enquête internationale du Conseil européen des relations étrangères montre que près des deux tiers des habitants du Vieux continent considèrent le président russe comme un rival. Soit deux fois plus qu'avant la guerre.

Environ 64% des personnes interrogées dans les 11 Etats membres de l'UE ont décrit la Russie comme un concurrent (9%) et même un adversaire (55%). C'est le double de ce qui avait été enregistré en 2021, lors d'une précédente enquête.

5/ Public opinion on Russia has shifted significantly since our 2021 survey. The view of Russia as Europe's "rival" or "adversary" has increased to two-thirds. Only Bulgaria sees Russia as an "ally" or "partner". Europe seeks security against Russia, not with it. pic.twitter.com/xoC6zBaKsr

