Pourquoi la Chine est-elle en train de creuser l'un des trous les plus profonds du monde ?

Une grande société pétrolière chinoise a commencé le forage d'un puits de plus de 10.000 mètres de profondeur, ce qui en ferait le plus profond du pays et du monde.

L'un des puits les plus profonds au monde est actuellement en cours de forage en Chine, dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, dans le désert de Taklamakan.

Ce puits pourrait fournir aux chercheurs de nouvelles informations géologiques ainsi qu'un accès à des réserves pétrolières très profondes. Selon l'agence de presse d'État chinoise Xinhua, la China National Petroleum Corporation (CNPC) a commencé le forage le 30 mai dernier.

The drilling of China's first borehole over 10,000 meters deep for scientific exploration began on Tuesday in the Tarim Basin, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region https://t.co/4oOnuKtz2f pic.twitter.com/XaXYItdFbL — China Xinhua News (@XHNews) May 30, 2023

Un rapport indique que le puits, décrit comme étroit, est conçu pour atteindre une profondeur de 11.100 mètres.

UNE RECHERCHE DE NOUVELLES RESSOURCES

L'entreprise CNPC, spécialisée dans l'exploration, la production et la commercialisation de pétrole et de gaz naturel, a déclaré que l'un des objectifs d'un tel ouvrage reste la recherche de pétrole. Sinopec, une société de raffinage également impliquée dans le projet, a ajouté dans un communiqué qu'elle visait à forer ce nouveau puits, appelé Projet Deep Earth 1-Yuejin 3-3XC Well, dans un temps record.

Ce forage a de grandes chances de permettre de trouver du pétrole ou du gaz naturel, puisque l'entreprise Sinopec a développé d'autres puits ultra-profonds dans la région. Cela inclut le champ pétrolier et gazier de Shunbei, où la société affirme avoir foré 49 puits d'une profondeur supérieure à 8.000 mètres. De plus, la découverte de nouvelles ressources de pétrole et de gaz naturel permettra à la Chine de moins dépendre de l'exportation de ses ressources.

DES RECHERCHES SUR LA STRUCTURE DE LA TERRE

L'agence Xinhua indique que le fond du puits atteindrait des roches formées pendant la période du Crétacé, il y a entre 66 et 145 millions d'années. Ce forage à grande profondeur permettra d'obtenir des informations sur la structure géologique de la Terre, notamment sur la géologie unique du bassin du Tarim. En atteignant des profondeurs importantes, les scientifiques peuvent étudier les couches de roches et les processus géologiques qui se sont produits il y a des millions, voire des milliards d'années.

Le forage SG-3 réalisé dans la péninsule de Kola en Russie est connu comme le puits le plus profond du monde. Il a atteint une profondeur de 12.262 mètres et a permis de recueillir des informations précieuses sur la géologie profonde de la Terre. Les carottes de forage récupérées ont fourni des échantillons de roches à des profondeurs jamais atteintes auparavant, permettant aux scientifiques d'étudier la composition chimique, la structure des minéraux et les processus géologiques à grande profondeur.