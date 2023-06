Colombie : dans quel état se trouvent les enfants secourus après 40 jours dans la jungle ?

Epuisés mais «heureux», les quatre enfants indigènes, sauvés après 40 jours d'errance dans la jungle colombienne, se reposent depuis samedi dans un hôpital militaire de Bogota, où ils ont pu voir leur famille.

Un «miracle». A part «quelques lésions cutanées et piqûres», les enfants sauvés après 40 jours dans la jungle colombienne ne présentent «pas de pathologie ou une quelconque situation de santé dégradée», a précisé un médecin militaire. «Ils sont dans une situation stable». Lesly (13 ans), Soleiny (9 ans), Tien Noriel (5 ans) et Cristin (1 an), ont été retrouvés vivants vendredi 9 juin dans l'après-midi par les sauveteurs, alors qu'ils erraient seuls dans la jungle depuis le crash du 1er mai du petit avion Cessna 206, à bord duquel ils voyageaient avec leur mère, le pilote et un proche. Les trois adultes sont décédés dans l'accident.

Ils «parlent peu mais ils sont joyeux»

Bien qu'étant déshydratés, leur état de santé a été déclaré «acceptable». «Ils sont hors de danger», s'est félicité le ministre de la Défense colombien Ivan Velasquez, à l'issue d'une visite à leur chevet, en compagnie du président Gustavo Petro et de sa famille. Selon leur grand-père, ces «enfants de la brousse» ont survécu «au début en mangeant un peu de farine (qu'il y avait à bord de l'avion accidenté), puis des graines».

Les quatre enfants rescapés «parlent peu, mais ils sont joyeux (...) ce sont des enfants (...), ils commencent à vouloir jouer, Cristin en particulier», a commenté Astrid Caceres, directrice de l'Institut du Bien-être familial (ICBF).

2 à 3 semaines d'hospitalisation

Hélitreuillés de la jungle et transportés vers la ville de San Jose del Guaviare, les enfants ont été acheminés dans la nuit par avion médicalisé à Bogota, pour y être hospitalisés au sein d'un établissement de santé des armées, où ils suivent un processus de renutrition. Leur hospitalisation devrait durer entre deux et trois semaines.

Le commandant en chef des forces armées colombiennes, le général Helder Fernan Giraldo, s'est réjoui d'avoir «réussi l'impossible».