Enfants secourus dans la jungle en Colombie : leur mère a survécu quatre jours après le crash de l'avion

Les quatre enfants indigènes retrouvés après quarante jours d'errance dans la jungle colombienne, ont révélé que leur mère avait survécu quatre jours à l'accident d'avion avant de succomber à ses blessures.

«J'ai faim» et «ma maman est morte», sont les premiers mots prononcés par les 4 enfants indigènes à leurs sauveteurs, qui les ont retrouvés après quarante jours d'errance dans la jungle colombienne. La mère des 4 enfants rescapés aurait par ailleurs survécu quatre jours à l'accident d'avion, avant de succomber à ses blessures, a révélé leur père dimanche.

«Ma fille m'a dit que sa mère était restée en vie pendant quatre jours», a déclaré à la presse Manuel Miller Ranoque Morales, devant l'hôpital militaire de Bogota où sont pris en charge les enfants.

«Allez y, partez !»

Les quatre enfants indigènes Uiototo, Lesly (13 ans), Soleiny (9 ans), Tien Noriel (5 ans) et Cristin (1 an), ont été retrouvés vivants vendredi 9 juin dans l'après-midi par les sauveteurs, alors qu'ils erraient seuls dans la jungle après le crash le 1er mai du petit avion Cessna 206, à bord duquel ils voyageaient avec leur mère, le pilote et un proche, tous les trois décédés dans l'accident.

La matin du 1er mai, l'avion appartenant à la compagnie Avianline Charters avait quitté la zone de jungle connue sous le nom d'Araracuara pour se rendre à San José del Guaviare (sud), l'une des principales villes de l'Amazonie colombienne.

Quelques minutes après le décollage de l'avion pour un trajet de quelque 350 km au-dessus de la jungle, le commandant de bord a signalé un problème au niveau du moteur. L'avion a ensuite disparu des radars.