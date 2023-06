Mort de Silvio Berlusconi : pourquoi l’ex-président du Conseil était-il surnommé «Il Cavaliere» ?

Ce lundi 12 juin, l’ex-président du Conseil italien, Silvio Berlusconi, est décédé à l’âge de 86 ans à Milan. Personnalité symbolique en Italie, il tenait à ce qu’on l’appelle «Il Cavaliere», une façon pour lui de rompre avec les traditions politiques de l’époque.

Un terme aux qualités héroïques. L’ex-président du Conseil italien, Silvio Berlusconi, est mort ce lundi 12 juin à l’hôpital San Raffaele, à Milan, des suites d’une leucémie. Celui qui était l’un des hommes les plus riches d’Italie, avec une fortune qui s’élèverait, selon Forbes, à plus de 6 milliards d’euros, voulait qu’on l’appelle autrefois par son surnom «Il Cavaliere», qui veut dire «Chevalier» en français.

Un surnom qu’il a hérité en 1977 du président de la République italienne Gianni Leone. A l’époque, Silvio Berlusconi avait reçu le titre de «Cavaliere del Lavoro» (Chevalier du Travail, ndlr), généralement décerné aux personnes qui se sont distinguées par leur engagement et leur contribution au développement économique de l’Italie grâce à l’esprit d’entreprise et à l’innovation. Il ne s’agit toutefois pas d’un titre politique ou lié l'activité d'un parti politique en particulier.

En réalité, Silvio Berlusconi a reçu le «Cavaliere del Lavoro» pour ses réalisations en tant qu’entrepreneur dans les secteurs des médias, du bâtiment et du divertissement.

Comme le détaille le site de la présidence de la République italienne, le Quirinale, «après avoir obtenu sa licence en droit avec d'excellentes notes, il (Silvio Berlusconi) décide de se mettre à son compte dans le secteur de la construction en fondant la société "Cantieri Riuniti Milanesi S.p.A."»

«En 1963, il crée la société "Edilnord", qui construit un centre pour 4.000 habitants dans la province de Milan, le premier en Lombardie avec un centre commercial, un centre sportif, des terrains de jeux, des écoles maternelles et primaires», peut-on aussi lire.

Et ce n’est pas tout. De 1969 à 1975, l’ex-président du Conseil a réalisé la construction de «Milano 2», une ville de 10.000 habitants contiguë à la ville principale Milan. Ce projet est doté de «tous les équipements publics et sociaux les plus modernes, la première unité urbaine d'Italie avec trois circuits différentiels pour les voitures, les cyclistes et les piétons», a ajouté le Quirinale.

A travers ce surnom, Silvio Berlusconi voulait apparaître comme une personnalité «nouvelle» en mettant en avant ses qualités «héroïques». Il a finalement perdu son titre en 2014, soit un an après sa condamnation définitive pour fraude fiscale.