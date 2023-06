Donald Trump promet de poursuivre Joe Biden en justice s’il est élu en 2024

Candidat à l’élection présidentielle de 2024, Donald Trump a promis de poursuivre son adversaire Joe Biden en justice s’il remportait le scrutin.

Promesse de vengeance. Donald Trump, candidat à la présidentielle américaine de 2024, a assuré ce lundi qu’il traînerait son adversaire, l’actuel président Joe Biden, devant les tribunaux. Il a également menacé sa famille.

«En plus de fermer la frontière et d'expulser tous les éléments "criminels" qui ont illégalement envahi notre pays, de rendre l'Amérique indépendante sur le plan énergétique et même de la rendre à nouveau dominante, et de mettre immédiatement fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, je vais nommer un véritable "procureur" spécial pour poursuivre le président le plus corrompu de l'histoire des Etats-Unis, Joe Biden, toute la famille criminelle Biden et toutes les autres personnes impliquées dans la destruction de nos élections, de nos frontières et de notre pays lui-même !», a écrit Donald Trump dans un message posté sur son propre réseau social Truth Social, comme le rapporte le média américain The Hill.

Cette déclaration est intervenue quelques heures avant qu’il ne se retrouve devant le tribunal de Miami, en raison de son inculpation pour avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison Blanche. L’ancien président des Etats-Unis fait ainsi face à 37 chefs d’inculpation, dont «rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale», «entrave à la justice» et «faux témoignage».

Joe biden silencieux

C’est bien la première fois qu’un ancien président est inculpé au niveau fédéral, et Donald Trump estime être la victime d’une «chasse aux sorcières» pour l’empêcher de se présenter aux élections de 2024. «C'est pour cela qu'ils le font, si je ne l'étais pas (candidat), il n'y aurait pas de chasse aux sorcières, il n'y aurait pas d'inculpation», a-t-il déclaré samedi dernier devant ses militants en Géorgie.

«L'inculpation sans fondement dont je fais l'objet par le ministère instrumentalisé de l'injustice du gouvernement (de Joe) Biden figurera parmi les abus de pouvoir les plus terribles de l'histoire de notre pays», a-t-il ajouté. Selon un sondage ABC News et Ipsos réalisé sur un petit échantillon de 910 personnes, 47% des Américains pensent que les poursuites à l'encontre du Républicain sont «motivées politiquement», et 37% pensent le contraire.

Donald Trump a par ailleurs annoncé dans un communiqué une prise de parole exceptionnelle après sa comparution à Miami, lors de laquelle il devrait plaider «non-coupable».

De son côté, Joe Biden est resté silencieux sur cette affaire, et n’a souhaité faire aucun commentaire quant à l’inculpation de Donald Trump. Interrogé par la presse vendredi dernier, le président américain a simplement affirmé, à propos d’éventuels échanges avec son ministre de la Justice : «Je ne lui ai pas parlé du tout et je ne lui parlerai pas. Et je n'ai pas de commentaire là-dessus.»