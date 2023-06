Belgique : 75 chiens et chats retrouvés dans les congélateurs d'un particulier

La police belge et la SPA de La Louvière ont retrouvé ce mercredi 14 juin 75 chats et chiens morts dans plusieurs congélateurs d’une habitation située dans Le Borinage (Belgique). Au cours de la perquisition, 25 autres chats, vivants mais mal-en-point, ont pu être récupérés.

Un acte d’une extrême cruauté. La police belge et la SPA de La Louvière ont retrouvé ce mercredi 75 chats et chiens morts dans plusieurs congélateurs d’une habitation située dans Le Borinage (Belgique).

«C’est horrible ce qui a été découvert. C’est un comportement qui n’est pas humain. On se demande comment ils pouvaient vivre tranquillement en sachant les actes qu’ils avaient commis. C’est absolument incompréhensible», a regretté Gaetan Sgualdino, le président de la SPA de La Louvière, auprès du quotidien belge La Dernière Heure.

Dans le détail, les forces de l’ordre ont découvert 72 chats et 3 chiens morts congelés après avoir été entreposés dans des sacs poubelles. Ces derniers contenaient des cadavres de chats adultes et de chatons, mais aussi des fœtus.

«Certains étaient déjà dans un état de décomposition lorsqu’ils ont été congelés. Les inspecteurs qui sont intervenus nous ont avoué n’avoir jamais vu ça et les policiers qui sont restés avec nous durant le “décompte” étaient sous le choc», a ajouté le président de l’antenne locale de l’association de protection des animaux.

Au cours de la perquisition, 25 autres chats, vivants mais mal-en-point, ont pu être récupérés.

«Les chats survivants étaient en très mauvais état et souffraient de diverses pathologies. On voit clairement qu’ils étaient maltraités là-bas et on comprend mieux aussi l’état dans lequel certains chats retrouvés congelés étaient. A priori, leur environnement là-bas c’était l’apocalypse, avec de nombreux déchets partout ainsi que des tas de déjections. Bref, c’était l’horreur totale et il est difficile d’imaginer un comportement pareil», a précisé Gaetan Sgualdino pour la DH.

Via une publication sur Facebook, la SPA de La Louvière a annoncé que cinq des 25 chats retrouvés ont été mis à l’abri dans leurs locaux.

Elle a aussi indiqué que «plusieurs refuges sont mobilisés» par l’Unité de bien-être animale (UBEA) pour accueillir les vingt autres chats rescapés.