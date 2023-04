Inflation : les abandons d'animaux augmentent de 20% par mois en raison de la hausse des prix

Avec l'inflation, les abandons d'animaux augmentent fortement partout en France. En cause : les propriétaires ne peuvent plus assumer le prix des produits alimentaires, d’hygiène ou encore des soins pour leurs animaux. Pour ces mêmes raisons, le nombre d’adoptions diminue également.

Des animaux trop coûteux. Les refuges ont constaté une hausse de près de 20% des abandons d’animaux en raison de l’inflation qui frappe le pays depuis plus d’un an. Face aux frais trop importants pour les nourrir ou les soigner, les propriétaires sont souvent contraints de se séparer de leurs animaux, ou de se résigner à ne pas en adopter.

«Les gens sont complètement dépassés par la situation et n’arrivent plus à s’occuper de leurs animaux, que ça soit au niveau des croquettes ou au niveau des soins, les personnes précaires sont dépassées», raconte un soigneur d’un refuge de la SPA.

Et pour cause, depuis plus d’un an, le prix des croquettes a augmenté de plus de 18%, celui des soins chez le vétérinaire de 5 à 15% selon les cliniques, et cela conduit les refuges à accueillir près de 20% d’animaux en plus par mois. Certains sont abandonnés dans la rue, et d’autres sont déposés à l’accueil des refuges.

Les adoptions en baisse

«Il y a des gens qui pleurent à l’accueil, nous on peut les comprendre, certains ne les quitteraient pour rien au monde, mais d’autres n’ont pas d’autre choix, entre faire manger leur enfant ou leur animal, ils font vite le choix, et nous on est peiné pour eux», explique un soigneur de la SPA.

Plus d’abandons à cause de l’inflation, donc, mais aussi moins d’adoptions. La SPA espère que l’arrivée des beaux jours donnera envie à des familles d’adopter un compagnon.