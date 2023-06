Italie : un célèbre youtubeur conduit non-stop sous cannabis pour épater ses amis et tue un enfant de 5 ans

Connu pour relever d'improbables défis et ses fantaisies sans autre but que de faire rire, le Youtubeur italien Matteo Di Pietro, âgé de 20 ans et fort d'une communauté de 600.000 abonnés, est dans la tourmente après avoir accidentellement tué, mercredi 14 juin, un enfant de 5 ans à Rome en conduisant sa Lamborghini sous cannabis.

L'Italie ne rit plus du tout. Un accident impliquant une Lamborghini et une Smart a eu lieu, ce mercredi 14 juin après-midi à Rome. Au cours de cette collision, Manuel, un enfant de 5 ans qui se trouvait avec sa mère et sa sœur à bord de la Smart, a été tué.

Selon les premiers éléments de l’enquête ouverte par le parquet de Rome pour homicide au volant, le conducteur de cette Lamborghini n’est autre que Matteo Di Pietro, un célèbre Youtubeur. Âgé de 20 ans, il est le fondateur de «The Borderline», sorte de jackass local, dont la bande est connue pour ses défis extrêmes. Matteo Di Pietro et ses accolytes sont suivis par plus de 600.000 abonnés sur YouTube.

D'après le quotidien italien La Repubblica, dans un article mis en ligne jeudi 15 juin, il s’est en outre avéré que les tests de dépistage de drogues effectués sur Matteo Di Pietro se sont révélés positifs aux cannabinoïdes. Concrètement, le Youtubeur conduisait ainsi sous l’emprise du cannabis au moment de l’accident.

Au moment des faits, Matteo Di Pietro était accompagné de quatre de ses amis. Le rôle précis de ces derniers est actuellement examiné par les autorités judiciaires.

un énième défi qui aurait mal tourné

Par ailleurs, le parquet de Rome estime que l’«association de malfaiteurs» pourrait être retenue contre les quatre individus, qui font tous partie du groupe The Borderline, s’il est établi qu’ils filmaient une vidéo avant le drame.

Les investigations, menées par la police de Rome et le procureur Michele Prestipino, se penchent ainsi essentiellement sur les téléphones des passagers, le but étant de comprendre si de potentielles vidéos pourraient être la preuve d'une sorte de «challenge» sur les réseaux sociaux. Celui-ci impliquerait 50 heures de conduite, à tour de rôle, à bord de la Lamborghini.

Pour l’heure, l’enquête se poursuit. D’après nos confrères, les enfants à bord de la Smart avaient échangé leurs places peu avant la collision. Ils se trouvaient, tous les deux, à l’arrière du véhicule.

Légèrement blessée, la sœur de la victime, âgée de 4 ans, a quitté l’hôpital pour enfants ce mercredi soir tandis que la mère, hospitalisée pour un traumatisme crânien à l’hôpital Sant’Eugenio, a pu rejoindre son domicile ce jeudi.

Depuis l'annonce de la mort de l'enfant, Matteo Di Pietro est pris pour cible sur les réseaux sociaux.