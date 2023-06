Guerre en Ukraine : «Drone sur Drone», quelle est cette nouvelle arme de combat ?

Le ministère de la Défense britannique a dévoilé une vidéo mercredi 14 juin mettant en scène les prochains drones qui seront envoyés à l'Ukraine. Parmi eux, un modèle spécifique dit «drone sur drone».

Des armes polyvalentes. Le ministère de la Défense britannique a publié une vidéo mercredi 14 juin mettant en scène les drones produits par le groupement composé par le Royaume-Uni, plusieurs pays scandinaves ainsi que les Pays-Bas, et prochainement livrés à Kiev, pour équiper un peu plus le pays en guerre face à la Russie.

The International Fund for Ukraine is supplying critical capabilities for Ukraine, with deliveries from the first procurement round due next month.





Yesterday we announced a £92m air defence package, to be provided through the second procurement round: https://t.co/wipYETa8Ur pic.twitter.com/XOvX1yJ1qa

